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Guerra Trump: «Tratterò con l'Iran fino a raggiungere un accordo»

SDA

11.5.2026 - 17:53

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando di rimettere in piedi l'operazione «Project Freedom» per liberare lo Stretto di Hormuz.
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sta valutando di rimettere in piedi l'operazione «Project Freedom» per liberare lo Stretto di Hormuz.
Keystone

«Tratterò con la leadership iraniana finché non raggiungeranno un accordo»: lo ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, intervistato da Fox News.

Keystone-SDA

11.05.2026, 17:53

11.05.2026, 17:56

Trump ha aggiunto che i negoziatori iraniani gli hanno detto che gli Stati Uniti dovranno rimuovere la «polvere nucleare» dagli impianti iraniani distrutti, poiché l'Iran non possiederebbe la tecnologia necessaria.

Trump starebbe inoltre valutando di rimettere in piedi l'operazione «Project Freedom» per liberare lo Stretto di Hormuz, ha dichiarato lo stesso presidente.

La Marina militare statunitense, che dovrebbe scortare le navi attraverso lo Stretto, sarebbe solo «una parte» dell'operazione, ha concluso il tycoon senza fornire ulteriori dettagli.

Stando a quanto riporta la CNN, citando fonti vicine alle trattative, i negoziati fra Iran e Stati Uniti potrebbero subire un'accelerazione solo dopo la visita del presidente Donald Trump in Cina.

Secondo le fonti infatti è «molto probabile» che il ministro degli esteri iraniano, Abbas Aragchi, si trovi a Nuova Delhi per partecipare alla riunione dei ministri degli Esteri dei BRICS in programma giovedì e venerdì, gli stessi giorni in cui Trump sarà a Pechino.

La presenza di Araghchi «è importante», poiché è probabile che partecipino anche i ministri degli esteri di Arabia Saudita ed Egitto, due dei paesi che facilitano il dialogo informale tra Stati Uniti e Iran mediato dal Pakistan. La Cina «svolgerà un ruolo importante nel garantire la prosecuzione del dialogo», hanno concluso le fonti.

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