La foto segnaletica di Donald Trump. KEYSTONE/AP

Dopo la quarta incriminazione in Georgia, Donald Trump ha accusato sul suo social media Truth che «tutte queste accuse cause contro di me sono state avviate dal corrotto Joe Biden e dai fascisti della sinistra radicale».

«È la loro arma preferita per le prossime elezioni presidenziali del 2024. Ritengono, infatti, che la leadership repubblicana non sia abbastanza forte da fermarli o fare qualcosa per contrastare le loro frodi. Ma li fermerò, perché non abbiamo scelta: se non vinciamo, non avremo più un Paese», ha attaccato l'ex presidente degli Stati Uniti.

SDA