Donald Trump alla prima riunione del cosiddetto "Board of Peace" su Gaza. Keystone

Gli Stati Uniti contribuiranno al Board of Peace per Gaza con 10 miliardi di dollari. Lo ha annunciato Donald Trump alla prima riunione a Washington. Una serie di paesi si è inoltre impegnata a versare complessivamente oltre sette miliardi di dollari, ha aggiunto.

Keystone-SDA SDA

«Se si confronta questo dato con il costo della guerra, si tratta di due settimane di combattimenti, sono una cifra molto piccola. Sembra tanto, ma è una cifra molto piccola», ha sottolineato Trump parlando dei 10 miliardi di dollari che gli Stati Uniti doneranno al Board of Peace per Gaza.

L'ufficio dell'Onu per l'assistenza umanitaria sta da parte sua raccogliendo 2 miliardi di dollari a sostegno di Gaza, ha poi detto Donald Trump.

Il presidente degli Stati Uniti ha pure affermato che «abbiamo un ottimo rapporto con l'Europa e con la Nato», aggiungendo che anche «Cina e Russia saranno coinvolti».

La Fifa – ha proseguito The Donald, elogiando la figura del presidente Gianni Infantino, pure presente alla riunione – aiuterà a raccogliere 75 milioni di dollari per per progetti legati al calcio a Gaza.

«Siamo impegnati a fare in modo che Gaza sia ben governata. Non credo che sarà necessario mandare soldati a combattere», ha il presidente Usa al Board of Peace su Gaza.

«Sembra che Hamas si stia sbarazzando delle sue armi ma dobbiamo accertarlo», ha quindi affermato il tyccon, minacciando altrimenti «punizioni durissime»