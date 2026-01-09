  1. Clienti privati
Riunione alla Casa Bianca Trump: «Gli Usa decideranno quali compagnie petrolifere lavoreranno in Venezuela»

SDA

9.1.2026 - 21:42

L'incontro di Donald Trump con i dirigenti delle compagnie petrolifere alla Casa Bianca.
L'incontro di Donald Trump con i dirigenti delle compagnie petrolifere alla Casa Bianca.
Keystone

Donald Trump ha detto ai petrolieri riuniti alla Casa Bianca che saranno gli «Stati Uniti a decidere quali compagnie potranno lavorare in Venezuela».

Keystone-SDA

09.01.2026, 21:42

09.01.2026, 21:51

«Ora in Venezuela avete la sicurezza totale», ha detto Trump nell'incontro con gli amministratori delegati delle principali compagnie petrolifere al mondo, tra cui l'italiana Eni.

«Almeno 100 miliardi di investimenti»

«Il Venezuela avrà un grande successo», ha inoltre affermato il presidente Usa. «Ci stiamo riprendendo ciò che ci è stato tolto». Le compagnie petrolifere investiranno «almeno 100 miliardi di dollari» in Venezuela, ha assicurato Trump.

«Numerosi leader internazionali, non farò i nomi, mi hanno chiamato per dirmi che erano molto colpiti» dall'operazione militare a Caracas per la cattura di Nicolas Maduro.

«Tratterete con noi»

Donald Trump ha dichiarato che compagnie petrolifere dovranno trattare con il governo americano e non con il Venezuela, per sfruttare le riserve petrolifere del Paese.

«Tratterete direttamente con noi, non avrete alcun rapporto con il Venezuela, non vogliamo che abbiate rapporti con il Venezuela», ha detto il presidente americano.

«Cina e Russia compreranno dagli Stati Uniti»

«Cina e Russia possono comprare il petrolio» dagli Stati Uniti. «Siamo pronti a fare business», ha detto ancora il presidente americano durante l'incontro con le compagnie petrolifere.

