Per spiegare il suo approccio ai dazi, Donald Trump ha usato la metafora degli Usa come il grande emporio del mondo in una intervista con Time.

«Io sono questo enorme negozio. È un negozio gigantesco e bellissimo, e tutti vogliono farci acquisti. E per conto del popolo americano, io ne sono il proprietario e fisso i prezzi. E dico: se vuoi comprare qui, questo è quello che devi pagare».

«Il mercato obbligazionario era nervoso, ma io no», ha aggiunto Trump parlando della sua guerra commerciale con Time, precisando che considererebbe una «vittoria totale» se gli Stati Uniti mantenessero dazi fino al 50% sulle importazioni da qui ad un anno.

Il presidente USA ha dichiarato inoltre di aver avuto un colloquio telefonico sulla questione dei dazi con il leader cinese Xi Jinping. Pechino ha smentito il coinvolgimento in negoziati sui dazi con Washington, ma Trump ha affermato di aspettarsi un accordo tra i due Paesi nelle prossime settimane, secondo il resoconto dell'intervista.

Trump ha detto è stato il presidente cinese Xi Jinping a chiamarlo. «Non credo che questo sia un segno di debolezza da parte sua», ha proseguito, aggiungendo che si aspetta di annunciare una serie di accordi nelle prossime tre o quattro settimane. «C'è una cifra che li farà sentire a loro agio,» dice Trump. «Ma non puoi lasciarli guadagnare mille miliardi di dollari alle nostre spalle», ha avvisato.