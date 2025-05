Il premier britannico Keir Starmer (a destra), in collegamento telefonico da una fabbrica di automobili nelle West Midlands, ha parlato di "un giorno fantastico, storico". Keystone

USA e Gran Bretagna «hanno firmato un grande accordo per entrambi i paesi». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump nello Studio Ovale annunciando l'intesa commerciale tra i due paesi.

Keystone-SDA SDA

Da parte sua il premier britannico Keir Starmer, in collegamento telefonico, ha sostenuto che «questo è un accordo storico e viene annunciato nel giorno in cui, 80 anni fa, Winston Churchill annunciò la fine della guerra in Europa». «È un giorno fantastico, storico», ha ribadito il primo ministro ringraziando il presidente americano.

L'intesa, ha spiegato Trump, garantirà nuovo accesso al mercato britannico per prodotti chimici e macchinari statunitensi e aumenterà l'accesso per la carne e l'etanolo. Il Regno Unito, ha detto ancora, accelererà il passaggio delle merci statunitensi alla dogana. L'intesa, ha precisato il presidente americano, non è ancora definitivo: «i dettagli finali saranno scritti nelle prossime settimane».

«Tutti i paesi vogliono fare accordo con noi, sabato Scott andrà in Svizzera per un colloquio molto interessante», ha proseguito Trump accennando all'incontro tra due giorni a Ginevra tra il segretario del Tesoro americano Scott Bessent e il vicepremier cinese He Lifeng, stretto collaboratore del presidente Xi Jinping, in qualità di responsabile per gli affari economici e commerciali Cina-USA.