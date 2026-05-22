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Ecco perché Trump: «Gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5000 soldati in Polonia»

SDA

22.5.2026 - 07:05

Trump e il presidente polacco Nawrocki durante l'incontro dello scorso settembre.
Trump e il presidente polacco Nawrocki durante l'incontro dello scorso settembre.
Keystone

Gli Stati Uniti «invieranno ulteriori 5000 soldati in Polonia». Lo ha detto il presidente americano Donald Trump sul suo social Truth.

Keystone-SDA

22.05.2026, 07:05

22.05.2026, 07:41

«Sulla base della vittoriosa elezione dell'attuale Presidente della Polonia, Karol Nawrocki, che ho avuto l'onore di sostenere, e del nostro rapporto con lui, sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti invieranno ulteriori 5000 soldati in Polonia», ha messo in evidenza. L'annuncio a sorpresa di Trump arriva alla vigilia della riunione dei ministri degli Esteri della Nato in Svezia, dove è atteso il segretario di Stato Marco Rubio.

Il presidente su Truth ha parlato di «ulteriori» 5000 soldati, ma non chiaro se sia un effettivo incremento delle truppe o se il presidente stia semplicemente ripristinando il previsto dispiegamento dei 4000 soldati poi richiamati improvvisamente dal Pentagono la scorsa settimana. Nell'annunciare la svolta, Trump ha fatto riferimento al «successo» nell'elezione del presidente Karol Nawrocki, eletto però quasi un anno fa.

L'annuncio evidenzia inoltre le contraddizioni che caratterizzano il secondo mandato del tycoon alla Casa Bianca riguardo al sostegno agli alleati europei e al contributo statunitense della Nato: solo a inizio mese, il presidente americano ha infatti annunciato un taglio delle truppe americane schierate in Germania, presentato come una misura punitiva per il mancato sostegno degli alleati nella sua campagna contro l'Iran.

A Helsingborg, dove si riuniscono i 32 ministri degli Esteri alleati, si prevede che Rubio fornisca qualche dettaglio sulle future riduzioni dei contributi americani alla difesa convenzionale europea.

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