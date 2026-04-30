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Disputa con il cancelliere Merz Trump: «Valutiamo la riduzione delle truppe USA in Germania»

SDA

30.4.2026 - 09:30

I rapporti tra i due leader non sono al momento dei più idilliaci.
I rapporti tra i due leader non sono al momento dei più idilliaci.
Keystone

Gli Stati Uniti «stanno studiando e valutando la riduzione del numero delle proprie truppe in Germania, con una decisione in merito che sarà presa nel corso del prossimo breve periodo».

Keystone-SDA

30.04.2026, 09:30

30.04.2026, 09:51

Lo scrive il presidente Donald Trump sul suo social Trunth, dando conto dell'ultimo sviluppo della disputa nata con il cancelliere tedesco Friedrich Merz in merito alla guerra in Iran.

La ritorsione minacciata da Trump è maturata a pochi giorni di distanza dalle critiche mosse da Merz alla strategia della Casa Bianca nel conflitto con l'Iran, secondo cui gli Stati Uniti stanno «subendo un'umiliazione da parte» di Teheran.

Attualmente, gli Usa hanno circa 35'000 soldati di stanza in Germania, quasi la metà del loro contingente complessivo di circa 80'000 unità in tutta Europa.

Il post del tycoon è maturato, tra l'altro, poche ore dopo che il Dipartimento di Stato ha dato conto di un colloquio telefonico tra il segretario Marco Rubio e il suo omologo tedesco Johann Wadephul. Nell'occasione, i due, secondo una nota della diplomazia americana, hanno parlato della «situazione in corso con l'Iran» e hanno discusso «del quadro di sicurezza nella regione, sottolineando l'importanza di garantire la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz».

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