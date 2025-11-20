  1. Clienti privati
Piano di pace alla Putin Trump vende il futuro di Kiev nel retrobottega? Ecco cosa si sa sul presunto accordo segreto

SDA

20.11.2025 - 16:28

Si vocifera nell'oscurità: Vladimir Putin (a sinistra) e Donald Trump si sono segretamente accordati su una pace dettata?
Si vocifera nell'oscurità: Vladimir Putin (a sinistra) e Donald Trump si sono segretamente accordati su una pace dettata?
KEYSTONE

Scompiglio a Kiev: gli Stati Uniti avrebbero raggiunto in segreto un accordo con Vladimir Putin su un piano di pace per l'Ucraina che ricalca in gran parte le idee di Mosca. Il risultato? Cessioni territoriali, restrizioni militari e interventi sociali.

Keystone-SDA

20.11.2025, 16:28

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Il governo statunitense avrebbe raggiunto un accordo segreto con la Russia su un piano di pace per l'Ucraina.
  • Il piano comprenderebbe 28 punti e metterebbe Kiev sotto pressione, perché le precedenti richieste di Mosca verrebbero in gran parte soddisfatte.
  • I commentatori filo-ucraini sono inorriditi.
Mostra di più

L'Ucraina è sotto pressione a causa di un piano di pace presumibilmente negoziato in segreto dalla leadership statunitense con Mosca.

Secondo il «Financial Times», che cita persone coinvolte nel processo di dialogo, la bozza del piano richiede importanti concessioni da parte del Paese sotto attacco.

L'Ucraina dovrebbe evacuare completamente le regioni di Donetsk e Luhansk e dimezzare il suo esercito.

Alla luce di queste notizie, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky incontra oggi, giovedì, a Kiev una delegazione militare statunitense.

Nel frattempo, i ministri degli Esteri dell'UE sono riuniti a Bruxelles per consultazioni. Uno dei temi da discutere è quello di possibili nuove misure contro la cosiddetta flotta ombra russa per aggirare le sanzioni sull'energia.

La leadership di Kiev sarebbe stata informata del piano

Il portale di notizie «Axios» di Washington ha riferito che il piano è stato negoziato alla fine di ottobre dall'inviato speciale di Donald Trump, Steve Witkoff e dal rappresentante di Mosca Kirill Dmitriev.

Secondo le informazioni, Witkoff avrebbe informato il capo del Consiglio di sicurezza ucraino, Rustem Umjerow, delle considerazioni. A Mosca, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato che non ci sono state nuove proposte tra Russia e Stati Uniti per la fine della guerra.

Ciò che è stato discusso dal leader del Cremlino Vladimir Putin e da Trump nel loro vertice in Alaska ad agosto è ancora valido.

Secondo il Financial Times, il nuovo piano corrisponde in gran parte alle note richieste russe a Kiev.

Mosca vuole il russo come lingua di Stato

Secondo il piano, Mosca deve ricevere le parti di Donetsk e Luhansk che non è ancora riuscita a conquistare. Tuttavia, esse devono essere smilitarizzate.

La linea del fronte meridionale attraverso le regioni di Zaporizhzhya e Kherson deve essere in gran parte congelata. L'Ucraina è anche minacciata di limitare la portata delle sue armi.

Secondo il rapporto, si chiede anche il riconoscimento del russo come lingua di Stato e la riammissione dell'ex Chiesa ortodossa, fedele a Mosca.

La leadership di Kiev sta cercando di bandire questa chiesa, adducendo a essa come un rischio per la sicurezza.

Cosa si sa del presunto piano di pace

  • L'Ucraina deve lasciare Luhansk e Donetsk e quindi anche la cintura della fortezza di Donetsk, che i russi non sono ancora riusciti a conquistare. Tuttavia, l'area deve essere «smilitarizzata».
  • Il fronte di Kherson e Zaporizhia deve essere congelato al livello attuale.
  • Kiev deve accettare il russo come lingua ufficiale e autorizzare nuovamente la Chiesa ortodossa russa.
  • L'Ucraina deve riconoscere le rivendicazioni della Russia sui territori occupati.
  • L'esercito ucraino deve essere ridotto a 400'000 effettivi e non deve più essere autorizzato a usare armi a lungo raggio.
  • Gli aiuti per le armi a Kiev devono essere ridotti. Non devono essere ammesse truppe straniere in Ucraina.
  • Non è chiaro quali concessioni dovrà fare il Cremlino.
Mostra di più

Trump aveva già parlato in passato di un ritiro militare da parte degli ucraini, definendolo uno scambio territoriale. Nelle ultime settimane, tuttavia, è rimasto sempre più deluso dalla riluttanza di Putin a negoziare.

Ucraina doppiamente in difficoltà

Trump ha cancellato per il momento un secondo vertice a Budapest e ha imposto dolorose sanzioni contro i principali esportatori di petrolio russi Rosneft e Lukoil.

Il presunto riavvicinamento tra Washington e Mosca colpisce l'Ucraina in un momento doppiamente sfavorevole.

Sul fronte orientale, la caduta della città di Pokrovsk, a lungo contesa, è ormai solo questione di tempo. L'esercito ucraino ha dovuto evacuare le posizioni più a sud.

Sul piano interno, Zelensky è sotto pressione a causa di uno scandalo di corruzione che arriva fino al suo quartiere.

Donald Trump parla del suo vertice con Putin in Alaska alla Casa Bianca il 22 agosto.
Donald Trump parla del suo vertice con Putin in Alaska alla Casa Bianca il 22 agosto.
KEYSTONE

Finora si sono dovuti dimettere due ministri. Dopo il ritorno di Zelensky da un viaggio all'estero, sono previsti ulteriori colloqui in Parlamento e in Governo sulle conseguenze per il personale.

A Kiev si discute anche del licenziamento di Andriy Yermak, considerato un potente, in quanto capo dell'ufficio del presidente.

Zelensky: «Solo Trump può porre fine alla guerra»

L'Ucraina non ha reagito direttamente al piano russo-statunitense. Tuttavia, il leader ucraino ha invitato il presidente statunitense a lavorare per una pace giusta.

«Solo il presidente Trump e gli Stati Uniti hanno abbastanza potere per porre fine a questa guerra», ha scritto sui social media.

Dopo i colloqui ad Ankara, ha ringraziato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan per la continua disponibilità della Turchia a ospitare i negoziati.

Tuttavia, la cosa più importante per porre fine allo spargimento di sangue e per una pace duratura è che gli Stati Uniti assumano un impegno forte ed efficace.

Ad Ankara, Erdogan ha chiesto nuovi colloqui tra Kiev e Mosca a Istanbul. Come per l'iniziativa di pace di Trump per Gaza, anche il Qatar e la Turchia saranno coinvolti nel piano per l'Ucraina, secondo Axios.

Gli europei per ora restano in disparte

Nelle capitali europee si sapeva poco del piano. Gli ambienti dell'UE a Bruxelles hanno riferito che gli Stati Uniti erano in trattativa con entrambe le parti in conflitto, ma che il nuovo piano non era ancora stato visto.

Al momento, la Russia sembra più interessata a diffondere queste notizie. Si tratta di una sorta di manovra diversiva, dato che la pressione delle sanzioni statunitensi contro l'industria petrolifera russa è aumentata.

Il portale statunitense di notizie «Politico» ha citato un rappresentante senza nome dell'amministrazione Trump, secondo il quale Zelensky avrebbe dovuto cedere sotto la pressione interna e del fronte.

Le proposte avanzate sono ragionevoli. Gli alleati europei sono stati presi in scarsa considerazione.

Zelensky incontra oggi a Kiev una delegazione militare statunitense, guidata da Daniel Driscoll, sottosegretario di Stato responsabile dell'esercito presso il Dipartimento della Difesa statunitense.

Nei colloqui di ieri, mercoledì, il ministro della Difesa ucraino Denys Shmyhal ha cercato di mostrare l'Ucraina come un partner affidabile e importante per gli Stati Uniti. Il suo Paese ha qualcosa da offrire nella tecnologia dei droni, ha detto.

