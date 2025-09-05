Trump cambia nome al Pentagono. sda

Il presidente statunitense Donald Trump si appresta a firmare nelle prossime ore l'ordine esecutivo per cambiare il nome del Dipartimento della Difesa in Dipartimento di Guerra. Lo riportano Fox News e il Washington Post.

Il 25 agosto Trump aveva annunciato la sua intenzione di riportare il Dipartimento della Difesa al suo nome originario, Dipartimento della Guerra, entro le prossime due settimane.

Il Pentagono è stato chiamato per l'ultima volta Dipartimento della Guerra nel 1947, un nome che aveva mantenuto per 158 anni dalla sua fondazione nel 1789 da parte del primo presidente degli Stati Uniti, George Washington.

Il quotidiano statunitense «New York Times» ha scritto, con riferimento alle competenze del Congresso, che non è chiaro se il nome entrerà immediatamente in vigore dopo l'ordine di Trump.

Secondo quanto confermato dalla Casa Bianca alla stampa, il repubblicano ha in programma di firmare venerdì un decreto in tal senso.

Ministro della Difesa: far rivivere l'«etica guerriera»

La mossa era nell'aria già da tempo: Trump ci aveva riflettuto a voce alta più volte. Il ministro della Difesa statunitense Pete Hegseth ha dichiarato questa settimana alla rete televisiva «Fox News» che si vuole far rivivere un «ethos guerriero» e quindi scoraggiare gli avversari esterni.

Ciò non avviene perché si cercano conflitti, ma perché si vuole rendere più sicuro il proprio Paese.

Immagine di pacificatore?

Il presidente degli Stati Uniti sta lavorando per trasmettere l'immagine di pacificatore che pone fine alle guerre. È un segreto di Pulcinella che Trump vorrebbe ricevere il Premio Nobel per la Pace.

Negli ultimi mesi ha presentato diversi accordi di pace con gli Stati Uniti nel ruolo di mediatore. I suoi sforzi per porre fine alla guerra di aggressione russa contro l'Ucraina, tuttavia, non hanno finora portato a nessuna svolta.

Il mantra del governo Trump: la pace attraverso la forza

La linea del governo statunitense è quella di raggiungere la pace attraverso la forza e il dominio. Recentemente ci sono state diverse operazioni militari.

A giugno gli Stati Uniti sono intervenuti a fianco di Israele nella guerra contro l'Iran e hanno bombardato gli impianti nucleari iraniani. Su ordine di Trump, gli aerei militari statunitensi hanno sganciato bombe in grado di distruggere i bunker.

L'obiettivo era quello di indebolire i piani nucleari del Paese. Diverse fonti interne e di intelligence hanno messo in dubbio la riuscita della missione.

L'esercito contro i cartelli della droga e la criminalità

Ma recentemente l'esercito statunitense è stato impiegato anche in contesti completamente diversi.

Giorni fa c'è stato un attacco statunitense contro un'imbarcazione partita dal Venezuela nel Mar dei Caraibi meridionale, sulla quale sarebbero state trasportate droghe.

Trump ha pubblicato sulla sua piattaforma Truth Social un video dell'attacco con undici morti, che ha avuto un effetto deterrente. Gli Stati Uniti vogliono impedire che il Paese venga invaso dalla droga.

Impiegata pure la Guardia Nazionale

Inoltre, giova ricordare che attualmente nella capitale degli Stati Uniti si vedono militari nelle strade.

Trump ha attivato la Guardia Nazionale settimane fa, a causa della presunta escalation della criminalità. Il repubblicano ha definito Washington una «tana di topi».

Già mesi fa aveva inviato soldati a Los Angeles per reprimere le proteste di piazza contro le retate di espulsione.

Giova ricordare che le autorità locali contestano i metodi del presidente per l'invio di questi soldati, indicando con fatti e cifre che spesso le affermazioni dell'inquilino della Casa Bianca usate per spiegare il provvedimento, non corrisponde alla realtà.