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Medio Oriente Al via il Project Freedom di Trump per liberare le navi bloccate a Hormuz

SDA

4.5.2026 - 07:12

La missione d'accompagnamento dovrebbe iniziare oggi. (Foto d'archivio)
La missione d'accompagnamento dovrebbe iniziare oggi. (Foto d'archivio)
Keystone

Gli Stati Uniti avvieranno oggi la loro iniziativa per liberare le navi nello Stretto di Hormuz. Lo annuncia Donald Trump sul suo social Truth.

Keystone-SDA

04.05.2026, 07:12

04.05.2026, 07:42

L'iniziativa Project Freedom, avrà inizio lunedì mattina, ora del Medio Oriente.

«Sono pienamente consapevole che i miei rappresentanti stanno intrattenendo colloqui molto positivi con l'Iran e che tali discussioni potrebbero portare a esiti estremamente positivi per tutti», ha detto Trump riferendo che molte delle navi bloccate stanno finendo cibo.

Il piano Project Freedom non prevede che navi della Marina americana scortino imbarcazioni attraverso lo Stretto di Hormuz.

Lo riporta il Wall Street Journal citando un funzionario americano, secondo il quale l'iniziativa è un processo attraverso cui paesi, compagnie assicurative e organizzazioni marittime possono coordinare il transito attraverso lo Stretto.

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