Stati UnitiTrump vince in appello su Guardia Nazionale a Portland
SDA
20.10.2025 - 21:56
Una corte d'appello federale ha dato disco verde al presidente Donald Trump per schierare la Guardia Nazionale a Portland, in Oregon, ribaltando la sentenza di un giudice che vietava alla sua amministrazione di inviare truppe in città.
Keystone-SDA
20.10.2025, 21:56
20.10.2025, 21:59
SDA
Il tycoon ha già mobilitato i riservisti anche a Los Angeles, Washington Dc e Chicago, città quest'ultima dove un giudice ha bloccato la mossa del commander in chief.