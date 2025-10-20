Donald Trump Keystone

Una corte d'appello federale ha dato disco verde al presidente Donald Trump per schierare la Guardia Nazionale a Portland, in Oregon, ribaltando la sentenza di un giudice che vietava alla sua amministrazione di inviare truppe in città.

Il tycoon ha già mobilitato i riservisti anche a Los Angeles, Washington Dc e Chicago, città quest'ultima dove un giudice ha bloccato la mossa del commander in chief.