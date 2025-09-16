Donald Trump e la first lady Melania Trump lasciano l'elicottero presidenziale per imbarcarsi sulla Air Force One diretti a Londra. Keystone

Il presidente americano Donald Trump ha aperto oggi uno spiraglio per un ulteriore «sconto» in materia di dazi nei confronti del Regno Unito, finora contenuti al 10% in base a un accordo raggiunto nei mesi scorsi con il primo ministro Keir Starmer.

L'accordo è già migliore e più rapido rispetto a quello concesso all'Ue, per non parlare della Svizzera.

I media britannici parlano oggi del possibile «sconto», citando una delle cose dette da Trump alla partenza per Londra, in queste ore, con la first lady Melania, dove è atteso da una seconda visita di Stato senza precedenti nella storia moderna del Regno.

Trump ha sottolineato che il governo britannico «vuole vedere se possiamo raffinare ancora un po' l'accordo commerciale». «Noi abbiamo concluso un grande deal e io li sto aiutando. Loro vorrebbero vedere se si può ottenere qualcosina di meglio», ha ammiccato, dichiarandosi da parte sua pronto «a parlarne».

Intanto l'Air Force One è decollato dalla base di Andrews ed è atteso a Londra poco prima delle 21 locali (le 22 in Svizzera). La serata prevede il trasferimento nella residenza dell'ambasciatore Usa alla Corte di San Giacomo per la notte.

Re Carlo riceverà il presidente americano

La visita entrerà nel vivo domani con il ricevimento solenne da parte di re Carlo III al castello di Windsor (non senza qualche incognita sulla salute della regina Camilla), i vari appuntamenti del cerimoniale e il grande banchetto ufficiale di Stato serale.

Per poi concludersi giovedì con il vertice politico con Starmer e le due delegazioni ministeriali, nella residenza di campagna dei primi ministri britannici di Chequers.

Il governo laburista e il palazzo reale hanno preparato il tappeto rosso delle grandi occasioni, decisi a cercare di solleticare l'ospite con la pompa magna dell'accoglienza della tradizione monarchica.

Starmer mira a sugellare investimenti miliardari

Starmer – sotto tiro in patria per gli affanni economici, per il consenso in caduta libera e per tutta una serie di scandali incluso quello che proprio in questi giorni lo ha costretto a silurare l'ambasciatore a Washington, Peter Mandelson, coinvolto nel caso Epstein – punta soprattutto a suggellare intese su investimenti da miliardi di dollari.

Oltre che a cercare di tenere allineato l'asse della storica ‹relazione speciale› americano-britannica su dossier spinosi di politica estera quali la guerra russo-ucraina e l'escalation d'Israele nella Striscia di Gaza palestinese.

Entrambe le giornate clou della visita si concentreranno peraltro fuori Londra, a qualche decina di chilometri dalla capitale: per tenere il presidente Usa al riparo dalle annunciate proteste degli attivisti della Stop Trump Coalition.