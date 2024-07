Trumps Kuss-Versuch geht gewaltig schief Als Melania Trump die Bühne betritt, folgt für Donald Trump ein peinlicher Moment. Publikumswirksam will er seine Ehefrau küssen – doch die dreht sich weg und hält ihm lediglich die Wange hin. Videos zeigen den Moment. 19.07.2024

Melania Trump si è distinta per la sua assenza nella campagna elettorale del marito Donald. Ma ora ha sostenuto il 78enne con un'apparizione al grande congresso del partito repubblicano a Milwaukee. Ma non è passato inosservato il bacio «negato» dalla moglie al tycon...

Hai fretta? blue News riassume per te Melania Trump si è distinta per la sua assenza nella campagna elettorale del marito Donald.

A sorpresa, però, nelle scorse ore ha sostenuto il 78enne con un'apparizione alla grande conferenza del partito repubblicano a Milwaukee.

Ma c'è stato un episodio super imbarazzante per il candidato alla Casa Bianca: un tentativo di bacio, che Melania ha respinto. Mostra di più

E alla fine, eccola: dopo una vistosa assenza alla convention del partito repubblicano a Milwaukee, ma anche durante tutta la campagna elettorale, Melania Trump ha fatto un'apparizione davanti al grande pubblico accorso per ascoltare il marito e non solo.

L'ultima sera dei quattro giorni di discorsi, qualche momento prima del discorso del candidato alla presidenza degli Stati Uniti Donald Trump, la 54enne è entrata nella sala dell'evento, tra gli applausi degli astanti.

Melania indossava un vestito rosso e si è seduta sulla tribuna, dove il marito e la sua famiglia erano stati visti in precedenza. Tra loro c'era anche Ivanka, la figlia di Trump, di cui non c'era traccia negli ultimi giorni.

Quando l'ex first lady è salita sul palco, il candidato repubblicano ha avuto un momento di imbarazzo. Voleva baciare la moglie davanti al pubblico, ma lei si è allontanata e gli ha porto la guancia. I video mostrano il momento.

Nessuna apparizione per il duello televisivo

La relazione tra Donald e Melania Trump non solo è stata oggetto di speculazioni negli ultimi anni, ma è stata anche ripetutamente oggetto di scherno.

Da quando ha lasciato la Casa Bianca, all'inizio del 2021, la 54enne è apparsa a malapena in pubblico, è rimasta per lo più in silenzio e non ha quasi mai avuto un ruolo nella campagna elettorale del marito.

A Donald Trump è bastato un bacio sulla guancia. KEYSTONE

Non si è nemmeno presentata al dibattito televisivo del candidato repubblicano contro il presidente degli Stati Uniti Joe Biden tre settimane fa. Dopo l'attentato al marito dello scorso fine settimana, Melania si è espressa sulla piattaforma X e ha definito l'autore un «mostro» e ha invitato gli americani a riconciliarsi.

L'ex first lady non era stata inserita nella lista degli oratori per la serata finale della convention. I figli del tycoon, Eric e Don Jr, e altri membri della famiglia, come la nipote Kai, hanno avuto un ruolo di primo piano nei giorni scorsi alla convention del partito a Milwaukee, dove Trump è stato ufficialmente scelto come candidato alla presidenza.

