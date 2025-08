Il gigante farmaceutico Roche potrebbe presto dover lasciare che sia Trump a dettare i suoi prezzi. (immagine simbolica) Bild: sda

Un farmaco antitumorale innovativo di Roche o Novartis costa negli Stati Uniti molte volte di più che in Svizzera - per ora. Questo perché il presidente degli Stati Uniti Trump vuole spostare l'equilibrio di potere nel mercato farmaceutico globale.

Keystone-SDA SDA

Hai fretta? blue News riassume per te Trump ha invitato le grandi aziende farmaceutiche a introdurre misure per abbassare i prezzi dei farmaci negli Stati Uniti.

Per i colossi come Roche e Novartis si tratta di una sfida miliardaria.

In passato, entrambe le aziende elvetiche si sono espresse chiaramente contro i prezzi fissati dal governo. Mostra di più

Giovedì scorso, il presidente degli Stati Uniti non ha solo agito di nuovo con la mazza delle tariffe, colpendo in modo particolarmente duro la Svizzera.

Ha anche inviato lettere alle principali aziende farmaceutiche del mondo. In queste lettere invita le aziende ad agire immediatamente per ridurre il prezzo dei farmaci negli Stati Uniti. In caso contrario, saranno minacciate di misure di ritorsione. Del resto, Trump ha fissato alle aziende una scadenza di 60 giorni.

Nello specifico, Trump sta usando come guida il controverso modello di prezzi della «nazione più favorita». Aveva già annunciato l'intenzione di applicare questo modello durante la campagna elettorale.

Il suo obiettivo è che in futuro gli Stati Uniti non paghino più degli altri Paesi. Al contrario, vuole che il suo Paese paghi solo il prezzo internazionale più basso.

Il numero uno della Casa Bianca aveva già tentato di implementare il modello con un ordine esecutivo nel 2020, ma aveva fallito a causa di ostacoli legali. Tuttavia, la questione è tornata con la campagna elettorale del 2024, in modo più netto e deciso che mai.

Una sfida che vale miliardi

Per le aziende farmaceutiche come Roche e Novartis si tratta di una sfida miliardaria. Le prime reazioni di Basilea sono neutre. «Stiamo esaminando la lettera», ha scritto Novartis in risposta a una richiesta dell'agenzia di stampa AWP.

Anche Roche ha dichiarato di essere in procinto di rivedere la lettera che il presidente americano ha pubblicato sui social media.

Roche è preparata a eventuali dazi ed è fiduciosa che qualsiasi impatto possa essere gestito: «Stiamo lavorando per garantire un accesso ininterrotto ai nostri prodotti con un aumento della capacità produttiva negli Stati Uniti e con misure proattive come l'adeguamento delle scorte e il trasferimento di tecnologie».

Per mettere le cose in prospettiva: Roche ha generato negli Stati Uniti poco più della metà dei quasi 24 miliardi di fatturato generati dalla sua divisione farmaceutica nella prima metà del 2025 (12,7 miliardi). La divisione diagnostica ha generato quasi un terzo delle sue vendite (H1: poco meno di 7 miliardi) negli USA.

Per il collega Novartis, poco meno di 12 miliardi del fatturato totale di oltre 27 miliardi nella prima metà dell'anno provengono dagli Stati Uniti. Se i prezzi dovessero scendere ai livelli europei, le vendite potrebbero crollare di miliardi.

Non sorprende quindi che entrambe le aziende, insieme ad altri giganti del settore, si siano espresse chiaramente contro i prezzi fissati dal governo in passato. La loro argomentazione è che l'innovazione non può essere finanziata in modo sostenibile in questo modo.

Il governo statunitense mette a rischio l'innovazione

Associazioni industriali come Interpharma condannano questo modello come pericoloso per il progresso medico. Con la sua decisione sul «Most-Favoured-Nation Drug Pricing», il governo statunitense sta mettendo a rischio la fornitura globale di farmaci innovativi, ha scritto Interpharma in una prima dichiarazione. «Questo ha ripercussioni anche sulle aziende farmaceutiche svizzere che si occupano di ricerca e sulla fornitura di farmaci in Svizzera».

Nel programma «Forum» della radio svizzera di lingua francese RTS, sabato scorso, la portavoce dell'associazione Michèle Sierro ha ricordato che sono le stesse aziende farmaceutiche a decidere il prezzo di vendita dei loro farmaci negli Stati Uniti.

Allo stesso tempo, ha invitato la Svizzera a riformare il proprio sistema di determinazione dei prezzi. In questo Paese, i prezzi sono fissati dallo Stato. «Chiediamo una riforma di questo sistema, che non è adatto ai prodotti innovativi», ha dichiarato Sierro.

Gli investitori scaricano le azioni farmaceutiche

In ogni caso, la reazione degli investitori è stata chiara: Sia negli Stati Uniti che in Europa, i prezzi delle azioni del settore farmaceutico sono scesi. In Germania, gli investitori non potranno reagire fino a domani, lunedì, poiché la borsa sarà chiusa alla fine della settimana per le festività.

L'analista David Seigerman di BMO Capital Markets ha parlato di «titoli scioccanti», ma ha espresso dubbi sulla possibilità di attuare facilmente le richieste. Ci sono ostacoli legali. Richard Vosser di JPMorgan ha espresso una valutazione simile.