Sulla destra l'Eisenhower Executive Office Building che Donald Trump vuole dipingere del colore della vicina Casa Bianca. (foto d'archivio) Keystone

Donald Trump non dimentica mai il suo passato di imprenditore immobiliare: il presidente sta cercando di far dipingere di bianco l'Executive Office Building in modo da armonizzare il monumentale palazzo ottocentesco per uffici al colore della adiacente Casa Bianca.

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Finora è stato uno sforzo senza successo: una commissione federale, che ha preso in mano il progetto esaminando il verdetto del pubblico a stragrande maggioranza sfavorevole, ha chiesto all'amministrazione Trump di dettagliare i costi sia per l'esecuzione del progetto che per la manutenzione. Si parla di una spesa di milioni di dollari.

Dedicato all'ex presidente Eisenhower, l'Executive Office Building (Eob) è l'ultimo edificio della capitale che Trump vorrebbe rifatto a suo gusto. Il presidente ha demolito la East Wing della Casa Bianca per far posto a una gigantesca sala da ballo, vorrebbe cambiare in stile corinzio i capitelli ionici della residenza presidenziale mentre, durante il primo mandato, ha pavimentato il Giardino delle Rose in stile Mar-a-Lago.

L'Eob, costruito in stile Secondo Impero per i Dipartimenti di Stato, della Guerra e della Marina alla fine dell'Ottocento, oggi ospita centinaia di dipendenti federali. Le sue facciate sono rivestite in granito grigio del Maine e altri materiali lapidei, con abbondanti decorazioni scolpite, colonne e tetti in ardesia. «È sempre stato considerato un brutto edificio», aveva detto Trump alla Fox in novembre, aggiungendo che «il grigio è un colore per i funerali».