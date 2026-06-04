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Usa Trump vuole nominare Blanche procuratore generale in via definitiva

SDA

4.6.2026 - 09:33

Il procuratore generale ad interim, Todd Blanche (in primo piano)
Il procuratore generale ad interim, Todd Blanche (in primo piano)
Keystone

Il presidente statunitense Donald Trump, nel corso di una cena tenutasi mercoledì sera, ha annunciato l'intenzione di nominare in via definitiva l'attuale procuratore generale ad interim, Todd Blanche.

Keystone-SDA

04.06.2026, 09:33

04.06.2026, 10:03

Lo riferisce Abc News, in base a quanto riferito da due fonti presenti alla cena con il tycoon.

Blanche sarebbe quindi promosso dalla posizione di procuratore generale ad interim, carica affidatagli dopo l'uscita di di Pam Bond, finita nel mirino per la gestione da parte del Dipartimento di Giustizia del caso di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere.

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