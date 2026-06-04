UsaTrump vuole nominare Blanche procuratore generale in via definitiva
SDA
4.6.2026 - 09:33
Il presidente statunitense Donald Trump, nel corso di una cena tenutasi mercoledì sera, ha annunciato l'intenzione di nominare in via definitiva l'attuale procuratore generale ad interim, Todd Blanche.
Keystone-SDA
04.06.2026, 09:33
04.06.2026, 10:03
SDA
Lo riferisce Abc News, in base a quanto riferito da due fonti presenti alla cena con il tycoon.
Blanche sarebbe quindi promosso dalla posizione di procuratore generale ad interim, carica affidatagli dopo l'uscita di di Pam Bond, finita nel mirino per la gestione da parte del Dipartimento di Giustizia del caso di Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo morto suicida in carcere.