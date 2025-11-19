Il segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll è attualmente in Ucraina. IMAGO/NurPhoto

Per la prima volta da mesi, Washington sta facendo un nuovo tentativo di porre fine alla guerra in Ucraina: una delegazione del Pentagono è a Kiev per discutere un piano di pace.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo i media, una delegazione statunitense guidata dal segretario dell'esercito Dan Driscoll si è recata a Kiev per tenere colloqui su una possibile fine della guerra in Ucraina.

I negoziati si concentrano su una mediazione militare e sperano quindi in un'apertura da parte della Russia.

Gli Stati Uniti stanno lavorando a un nuovo piano in 28 punti, destinato a regolare, tra l'altro, la pace, le garanzie di sicurezza e le future relazioni con la Russia e l'Ucraina. Mostra di più

Secondo il «Wall Street Journal», l'amministrazione di Donald Trump ha inviato una delegazione del Pentagono a Kiev per discutere una nuova fine della guerra in Ucraina.

Il gruppo è guidato dal segretario dell'esercito statunitense Dan Driscoll. L'insolito dispiegamento del ministro civile dell'esercito è in parte motivato dalla convinzione che Mosca possa essere più aperta a negoziati mediati militarmente.

Allo stesso tempo, ha detto, riflette la crescente frustrazione per lo scarso successo delle precedenti iniziative diplomatiche.

La delegazione avrà colloqui con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con altri rappresentanti del governo, dell'esercito e dell'industria. È previsto anche un incontro con i rappresentanti del governo russo in una data successiva.

La delegazione si è recata dapprima in Germania lunedì, poi è volata in Polonia martedì e si è imbarcata su un treno notturno per Kiev in tarda serata.

Un piano in 28 punti per porre fine alla guerra

Contemporaneamente, il sito web «Axios» ha riferito che gli Stati Uniti stanno elaborando un nuovo piano in 28 punti per porre fine alla guerra. Questo coprirà quattro aree: pace in Ucraina, garanzie di sicurezza, strutture di sicurezza europee e future relazioni degli Stati Uniti con Russia e Ucraina.

L'inviato speciale del presidente americano, Steve Witkoff, che di recente ha discusso intensamente con l'inviato russo Kirill Dmitriev, è incaricato di redigere il piano.

Dal 2022 non ci sono più stati colloqui diretti tra Ucraina e Russia. Nell'agosto 2025, Trump ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin in Alaska, ma il commander-in-chief ha cancellato un incontro successivo previsto a Budapest in ottobre.