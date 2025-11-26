  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Trump: «Witkoff volerà da Putin a Mosca la prossima settimana»

SDA

26.11.2025 - 07:00

Il presidente si è intrattenuto con i giornalisti sull'Air Force One.
Keystone

L'inviato speciale Usa Steve Witkoff incontrerà Vladimir Putin a Mosca la prossima settimana: lo ha detto il presidente americano Donald Trump parlando con i reporter a bordo dell'Air Force One.

Keystone-SDA

26.11.2025, 07:00

26.11.2025, 07:30

Il tycoon ha aggiunto che forse Witkoff sarà accompagnato da Jared Kushner. «Non sono sicuro che ci vada, ma è coinvolto nel processo, è un tipo intelligente», ha dichiarato Trump a proposito del genero.

Non c'è alcuna deadline per raggiungere un accordo sul conflitto in Ucraina, ha poi affermato il presidente, limitandosi a dire che «stiamo facendo progressi» e che i russi stanno facendo concessioni per arrivare alla fine della guerra, come quella di «smettere di combattere e non prendere più terra».

Il piano iniziale di pace di 28 punti era solo una mappa, ha proseguito l'inquilino della Casa Bianca, secondo cui, dopo le modifiche, Kiev è contenta. L'Europa sarà largamente coinvolta nelle garanzie di sicurezza, ha inoltre indicato.

