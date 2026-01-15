  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Trump: «È Zelensky e non Putin a rallentare l'accordo di pace»

15.1.2026 - 07:22

Donald Trump si è espresso sulla guerra in Ucraina.
Donald Trump si è espresso sulla guerra in Ucraina.
Keystone

In un'intervista esclusiva alla Reuters, Donald Trump ha affermato che Vladimir Putin è pronto a fare un accordo sull'Ucraina mentre Volodymyr Zelenskiy sarebbe invece più restio.

15.01.2026, 07:55

«Penso che lui (Putin ndr) sia pronto a fare un accordo,» ha detto. «Penso che l'Ucraina sia meno pronta a fare un accordo», ha aggiunto. Alla domanda sul motivo per cui i negoziati guidati dagli Usa non abbiano ancora risolto il conflitto, Trump ha risposto: «Zelensky». Quando gli è stato chiesto perché pensasse che Zelensky stia rallentando i negoziati, si è limitato a dire «penso solo che stia avendo difficoltà ad arrivarci».

Trump ha poi affermato che incontrerebbe Volodymyr Zelensky al World Economic Forum di Davos (GR) la prossima settimana, ma ha lasciato intendere che non ci siano piani definiti. «Lo farei, se lui sarà lì», ha affermato Trump. «Io ci sarò», ha confermato.

