Il presidente americano Donald Trump Keystone

«Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere». Lo scrive Donald Trump su Truth, a poche ore dall'incontro con il leader di Kiev e quelli europei.

Keystone-SDA SDA

«Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), e non si può entrare nella Nato da parte dell'ucraina. Alcune cose non cambiano mai!!!», ha aggiunto il presidente americano.

«È un giorno importante alla Casa Bianca. Non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente. È un grande onore per me ospitarli!», aggiunge il presidente americano.

In un messaggio pubblicato su X al suo arrivo a Washington, Zelensky afferma: «Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile».

«La pace deve essere duratura – continua il leader di Kiev -. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all'America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace».

L'amministrazione Usa ha da parte sua riferito che Trump avrà un incontro bilaterale con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Svizzera) e poi «saluterà» i leader europei alle 14:15 (le 20:15 svizzere).

Un quarto d'ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Svizzera) l'incontro. L'arrivo degli europei alla Casa Bianca è previsto alle 12 ora locale (le 18 svizzere).