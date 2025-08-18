  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Ucraina Trump: «Zelensky può mettere fine alla guerra subito se vuole»

SDA

18.8.2025 - 07:01

Il presidente americano Donald Trump
Il presidente americano Donald Trump
Keystone

«Il presidente ucraino Zelensky può porre fine alla guerra con la Russia quasi immediatamente, se lo desidera, oppure può continuare a combattere». Lo scrive Donald Trump su Truth, a poche ore dall'incontro con il leader di Kiev e quelli europei.

Keystone-SDA

18.08.2025, 07:01

18.08.2025, 08:05

«Ricordate come è iniziato tutto. Non si può riavere indietro la Crimea data da Obama (12 anni fa, senza che sia stato sparato un colpo!), e non si può entrare nella Nato da parte dell'ucraina. Alcune cose non cambiano mai!!!», ha aggiunto il presidente americano.

«È un giorno importante alla Casa Bianca. Non ho mai avuto così tanti leader europei contemporaneamente. È un grande onore per me ospitarli!», aggiunge il presidente americano.

In un messaggio pubblicato su X al suo arrivo a Washington, Zelensky afferma: «Condividiamo tutti un forte desiderio di porre fine a questa guerra in modo rapido e affidabile».

«La pace deve essere duratura – continua il leader di Kiev -. Sono fiducioso che difenderemo l'Ucraina, garantiremo la sicurezza e il nostro popolo sarà sempre grato a Trump, all'America e a ogni partner per il loro sostegno e la loro preziosa assistenza. La Russia deve porre fine a questa guerra, che lei stessa ha iniziato. E spero che la nostra forza congiunta con l'America e i nostri amici europei possa costringere la Russia a una vera pace».

L'amministrazione Usa ha da parte sua riferito che Trump avrà un incontro bilaterale con il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky alle 13:15 ora locale (le 19:15 in Svizzera) e poi «saluterà» i leader europei alle 14:15 (le 20:15 svizzere).

Un quarto d'ora dopo è prevista la foto di gruppo e alle 15, (le 21 in Svizzera) l'incontro. L'arrivo degli europei alla Casa Bianca è previsto alle 12 ora locale (le 18 svizzere).

I più letti

In fuga da Tesla: i top manager lasciano l'azienda in massa
Gli USA bloccano la ricerca sul mRNA, l'esperto lancia l'allarme: «La gente morirà»
Ecco le professioni che vedranno aumentare di più gli stipendi nel 2026
10 anni fa Roger Federer diede vita al colpo del secolo, con alcune polemiche
Ecco come i truffatori cercano di entrare nel vostro cellulare con applicazioni invisibili

Altre notizie

Medio Oriente. Amnesty: «Israele riduce deliberatamente i palestinesi alla fame a Gaza»

Medio OrienteAmnesty: «Israele riduce deliberatamente i palestinesi alla fame a Gaza»

Elezioni. I risultati confermano: in Bolivia sarà ballottaggio a destra

ElezioniI risultati confermano: in Bolivia sarà ballottaggio a destra

Per risparmiare. Gli USA bloccano la ricerca sul mRNA, l'esperto lancia l'allarme: «La gente morirà»

Per risparmiareGli USA bloccano la ricerca sul mRNA, l'esperto lancia l'allarme: «La gente morirà»