Trump ha incontrato Zelensky con Macron. Keystone

Il presidente eletto Usa Donald Trump ha fatto appello per un «cessate il fuoco immediato» in Ucraina e per l'avvio di «negoziati» e ha affermato che il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, «vorrebbe concludere un accordo» con Mosca per mettere fine al conflitto.

SDA

Ieri Trump a Parigi ha avuto un incontro trilaterale all'Eliseo con Zelensky e con il presidente francese, Emmanuel Macron.

«Zelensky e l'Ucraina – scrive Trump sul suo social Truth – vorrebbero fare un accordo e porre fine a questa follia. Hanno perso in modo ridicolo 400'000 soldati e molti più civili. Dovrebbe esserci un cessate il fuoco immediato e dovrebbero iniziare i negoziati», ha scritto, dopo il suo incontro a Parigi sabato con Zelensky.

Trump si è espresso anche sulla Siria. Il presidente siriano Bashar Al Assad «è fuggito» dalla Siria perché ha perso il sostegno del suo protettore russo.

«Assad non è più lì. È fuggito dal suo paese. Il suo protettore, la Russia, diretta da Vladimir Putin, non intende più proteggerlo», ha scritto il magnate, che si trova a Parigi, sul suo social Truth.

Secondo Trump, Mosca «ha perso ogni interesse per la Siria a causa dell'Ucraina, dove quasi 600'000 soldati russi sono feriti o morti in una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare e che potrebbe durare in eterno».

