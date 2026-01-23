  1. Clienti privati
Territorio conteso Truppe danesi erano pronte a combattere se intervento Usa a Nuuk

SDA

23.1.2026 - 12:26

Soldati danesi al porto di Nuuk.
Keystone

Le truppe inviate in Groenlandia da Copenaghen avevano ricevuto l'ordine di tenersi pronte al combattimento nel caso in cui gli Stati Uniti avessero attaccato il territorio autonomo danese. Lo riporta l'emittente pubblica danese Dr.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto marcia indietro sulle minacce di conquistare la Groenlandia con la forza dopo l'incontro di mercoledì con il segretario generale della Nato Mark Rutte, affermando di aver raggiunto un «accordo quadro» sull'isola artica.

In precedenza, Trump non aveva escluso il ricorso alla forza, insistendo sul fatto che gli Stati Uniti avevano bisogno della Groenlandia per «motivi di sicurezza nazionale».

Dr ha riferito che un ordine militare danese della scorsa settimana prevedeva che i soldati in Groenlandia fossero equipaggiati con munizioni vere.

L'ordine delineava anche un'operazione in più fasi che includeva la possibilità di inviare ulteriori forze e risorse in un secondo momento, se necessario.

Secondo la Dr, aerei civili e militari hanno quindi iniziato a trasportare soldati e attrezzature in Groenlandia.

Il dispiegamento faceva ufficialmente parte dell'esercitazione militare Arctic Endurance guidata dalla Danimarca, che secondo Copenaghen continuerà «per gran parte del prossimo anno».

