Come si può garantire che la Russia rispetti un eventuale accordo di cessate il fuoco con l'Ucraina? La domanda preoccupa gli europei da settimane. Ora ci sono nuove idee.

Una zona demilitarizzata al confine tra Russia e Ucraina dovrebbe essere monitorata dall'alto e con l'aiuto di mezzi tecnici come satelliti e droni.

Le forze armate europee potrebbero essere dislocate al confine occidentale dell'Ucraina e offrire programmi di formazione ai partner ucraini. Mostra di più

Secondo gli ultimi piani, un eventuale cessate il fuoco tra Russia e Ucraina potrebbe essere monitorato dalla cosiddetta «coalizione di volenterosi» utilizzando un concetto di sicurezza a più livelli.

Secondo le informazioni della Deutschen Presse-Agentur (dpa), gli Stati occidentali che sostengono la coalizione stanno valutando la possibilità di monitorare un'eventuale zona demilitarizzata al confine tra i due Paesi, principalmente dall'aria e con l'aiuto di mezzi tecnici come satelliti e droni. Inoltre, potrebbero essere dispiegate unità navali per monitorare la libertà di navigazione nel Mar Nero.

Una forza di pace nel vero senso della parola verrebbe quindi mobilitata attraverso le Nazioni Unite - se mai - e sarebbe composta esclusivamente da soldati di Paesi terzi imparziali.

Le forze armate europee potrebbero stazionare al confine occidentale dell'Ucraina e offrire programmi di formazione ai partner ucraini, ad esempio. Il garante della sicurezza sarebbe la superpotenza nucleare statunitense.

Macron si aspetta che i partner partecipino al vertice di Parigi

I piani hanno come sfondo i tentativi del presidente statunitense Donald Trump di costringere l'Ucraina e la Russia a concludere un accordo di cessate il fuoco.

In questo contesto, molti europei temono che l'Ucraina in particolare debba fare concessioni e che il Paese possa presto cadere vittima di un altro attacco russo senza garanzie di sicurezza credibili.

Per questo motivo, Francia e Regno Unito stanno lavorando da tempo a un concetto di tali garanzie di sicurezza insieme ad altri Paesi che sostengono l'Ucraina.

Secondo i piani attuali, il concetto dovrebbe essere finalizzato giovedì prossimo in occasione di un incontro al vertice della cosiddetta «coalizione di volonterosi» a Parigi. Il presidente francese Emmanuel Macron ha invitato al vertice anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Apertura alle truppe di terra

In passato, Macron e il primo ministro britannico Keir Starmer si sono dimostrati aperti in linea di principio all'invio di truppe di terra in Ucraina. La Russia ha però di recente chiarito che non accetterà soldati degli Stati Nato in Ucraina.

Nell'UE gli accordi di cessate il fuoco che consentono una ripresa sicura delle normali operazioni nei porti ucraini del Mar Nero sono considerati particolarmente importanti. Ciò dovrebbe consentire al Paese di tornare a guadagnare di più dalle esportazioni.