Medio Oriente Truppe di terra israeliane entrano in Libano

SDA

3.3.2026 - 08:33

Le truppe israeliane hanno portato sotto al loro controllo diversi punti nel sud del Libano. (foto d'archivio)
Le truppe israeliane hanno portato sotto al loro controllo diversi punti nel sud del Libano. (foto d'archivio)
Keystone

L'esercito israeliano (IDF) è entrato nel Libano meridionale via terra conquistando diversi punti nelle vicinanze, nell'ambito del piano per rafforzare la difesa del fronte. Lo riferisce il portavoce dell'esercito.

Keystone-SDA

03.03.2026, 08:33

03.03.2026, 08:51

Secondo quanto riporta il sito di notizie Ynet, forze della 91esima divisione sono entrate nel sud del Libano e «mantengono il controllo di diverse posizioni nell'area» come «parte» dell'operazione per il «rafforzamento della difesa avanzata».

Secondo le IDF, le forze israeliane «lavorano per creare un ulteriore livello di sicurezza aggiuntiva per i residenti del nord» di Israele, «con raid estesi contro infrastrutture» degli Hezbollah libanesi, per «sventare minacce e impedire tentativi di infiltrazione nel territorio israeliano».

