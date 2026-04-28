Una rappresentazione della Turandot andata in scena in Austria, nel 2015. KEYSTONE

Sedici battute inedite, tratte da una canzone cinese, realizzate da Giacomo Puccini nell'ambito della sua ultima, monumentale e incompiuta opera, la Turandot.

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È quanto ha scoperto Maurizio Sessa, autore e giornalista, che ha scritto «L'orologio cinese di Turandot. Lo spartito inedito di Puccini tra Firenze e Capalbio».

Il libro è stato presentato a Palazzo Vecchio a Firenze e rende omaggio nel centenario della prima assoluta di Turandot al Teatro della Scala sotto la direzione di Arturo Toscanini, il 25 aprile 1926.

Precedute dall'indicazione «Allegro moderato» sul pentagramma si leggono 16 battute (8 più 8), o meglio 4 per 4 battute, in mi bemolle maggiore.

Un modo pentatonico, tutti intervalli a distanza di almeno un tono e nessun semitono. Nella 7/8 battuta si riconosce una cadenza tipica della Turandot.

Ascoltata da un orologio

Nei primi giorni di maggio del 1919 Puccini sbarcò a Firenze per l'allestimento del Trittico in programma al teatro della Pergola e qui soggiornò per tre settimane.

La prima del Trittico ebbe luogo il 10 maggio 1919 e tre giorni dopo Puccini, invitato a un appuntamento conviviale, donò un foglio musicale a a un uomo di mare, l'ammiraglio livornese a riposo Ulisse Olinto Cecconi, fratello del pittore-cacciatore post macchiaiolo Eugenio Cecconi.

Ma non si trattò del solito rigo musicale richiestogli dagli ammiratori.

Stavolta Puccini donò le 16 battute tratte da una canzone cinese che deve aver ascoltato da un orologio cinese.

«Una piccola grande scoperta»

«Puccini regalò il foglio a un ammiraglio livornese che aveva navigato nei mari della Cina», ha spiegato Sessa.

«Si ricostruisce anche l'itinerario tra Firenze e Capalbio. Capalbio era la località dove Puccini si recava spesso a caccia. Lo spartito è inedito. Io sono un collezionista e l'ho rinvenuto. Quando l'ho trovato ho pensato che si trattasse di una piccola grande scoperta».

L'assessore alla cultura del comune di Firenze Giovanni Bettarini ha spiegato che «Sessa è un mago nel raccontare tali vicende, incastonandole nelle epoche storiche. Di solito si dice che quattro battute siano una frase musicale, 16 battute invece inizia a essere una struttura di spartito».