Centinaia di arresti in Turchia dopo le proteste Keystone

Oltre 300 «sospetti» sono stati arrestati per avere manifestato «senza autorizzazione» a Van, nel sud est della Turchia a maggioranza curda.

SDA

Lo ha annunciato su X il ministro dell'Interno, Ali Yerlikaya, aggiungendo agivano «per conto dell'organizzazione terrorista separatista», termine con cui Ankara indica il Partito del lavoratori del Kurdistan (Pkk).

Il riferimento è alle proteste che si sono tenute a Van dopo che era stata negata la vittoria di Abdullah Zeydan, eletto sindaco con il partito filocurdo Dem, a causa di una precedente sentenza. Dopo la prima squalifica, il Consiglio elettorale ha conferito la carica di primo cittadino a Zeydan.

«Hanno commesso azioni illegali nelle proteste di strada con fuochi d'artificio, pietre, molotov, bloccando le strade con spazzatura e pneumatici» e «cantato slogan che lodano l'organizzazione terroristica separatista», ha affermato il ministro dell'Interno, facendo sapere che 340 persone sono state arrestate a Van e in altre zone del sud est della Turchia, come Diyarbakir, Bingol, Mardin, Batman e Sanliurfa, dove si sono tenute proteste, e in altre regioni a Kocaeli, Antalya e Manisa.

I sospetti sono ritenuti anche responsabili di propaganda terroristica sui social media.

SDA