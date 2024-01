Le forze dell'ordine turche hanno arrestato 33 persone sospettate di «spionaggio» a favore dei servizi segreti israeliani Mossad contro cittadini stranieri in Turchia.

Una veduta di Istanbul, capitale della Turchia sda

Secondo quanto riporta la tivù di Stato Trt, gli arrestati sono sospettati di avere lavorato per il Mossad con l'obiettivo di identificare, sorvegliare e rapire cittadini stranieri residenti in Turchia.

Le operazioni per catturare i sospetti si sono svolte in otto diversi quartieri di Istanbul, le forze dell'ordine stanno ancora cercando 13 persone per cui è stato emesso un mandato di arresto dalla procura della città sul Bosforo.

