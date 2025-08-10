  1. Clienti privati
Diverse scosse di assestamento Turchia colpita da un sisma di magnitudo 6.1, avvertito anche a Istanbul e Smirne

SDA

10.8.2025 - 20:02

Un palazzo è crollato nel distretto Sindirgi di Balikesir e sono in corso le operazioni di ricerca e soccorso
IMAGO/Anadolu Agency

Un terremoto di magnitudo 6.1 ha colpito Sindirgi, nella provincia di Balikesir, nella Turchia occidentale. Lo ha riferito l'Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad). Il sisma è stato avvertito in molte città dell'ovest del Paese, tra cui Istanbul e Smirne, secondo le autorità turche.

Keystone-SDA, Keystone-ATS, Sara Matasci

10.08.2025, 20:02

Stando alle autorità diversi edifici sono crollati nella provincia di Balikesir. Il terremoto si è verificato alle 19.53 (le 18.53 in Svizzera), seguito da una scossa di assestamento di magnitudo 4.6 pochi minuti dopo, secondo l'Agenzia turca per la gestione dei disastri (Afad).

«Tutte le squadre dell'Afad e le istituzioni competenti hanno immediatamente avviato le ricerche sul terreno. Finora non è stato segnalato alcun evento indesiderato», ha dichiarato il ministro degli Interni Ali Yerlikaya su X.

Nota

La Turchia è attraversata da diverse faglie geologiche che in passato hanno causato catastrofi nel Paese. Un terremoto nel febbraio 2023 nel sud-ovest ha ucciso almeno 53.000 persone e ha devastato Antakya, sede dell'antica città di Antiochia.

Più di recente, all'inizio di luglio, una scossa di magnitudo 5.8 nella stessa regione ha provocato un morto e 69 feriti.

