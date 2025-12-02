Il governo di Ankara ha segnalato almeno tre attacchi da venerdì scorso. (Foto d'archivio) Keystone

La Turchia ha dichiarato che una nave carica di olio di semi di girasole è stata attaccata nel Mar Nero, nei pressi della propria costa. La petroliera Midvolga-2, che navigava dalla Russia alla Georgia, sarebbe stata attaccata a 80 miglia dalla terra turca.

Keystone-SDA SDA

«La nave, che attualmente non presenta condizioni avverse tra i suoi 13 membri dell'equipaggio, non ha lanciato alcuna richiesta di assistenza. La nave sta procedendo verso Sinop con i motori in funzione», si legge in un messaggio su X della Direzione generale degli Affari Marittimi, un dipartimento del ministero dei Trasposti e delle Infrastrutture di Ankara.

Ieri sera, il presidente Recep Tayyip Erdogan aveva parlato di una «preoccupante escalation» commentando la notizia degli attacchi di droni che fonti ucraine dei media internazionali sostengono siano stati condotti nei giorni scorsi sul Mar Nero dalle forze di Kiev contro due petroliere a loro dire dirette verso la Russia.

«Non possiamo in nessun caso accettare questi attacchi, che minacciano la sicurezza della navigazione, l'ambiente e le vite nella nostra zona economica esclusiva», ha dichiarato Erdogan, mentre secondo il ministero dei Trasporti turco due navi sarebbero state colpite venerdì da esplosioni al largo della costa della Turchia e una delle due navi sarebbe stata colpita di nuovo sabato.