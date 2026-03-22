La dinamica del sinistro non è ancora chiara (immagine d'archivio d'illustrazione). KEYSTONE

Tre persone, tra cui un cittadino svizzero, sono morte venerdì mattina a Istanbul, in un grave incidente che ha coinvolto un taxi. Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) ha confermato un'informazione in tal senso del Blick.

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Il Consolato generale di Svizzera a Istanbul è in contatto con le autorità competenti sul posto. Il DFAE offre supporto ai familiari nell'ambito della protezione consolare, viene precisato. Nessun'altra informazione viene divulgata per motivi di protezione della personalità.

Secondo il Blick, che si basa sul portale di informazione turco Haberler, il tassista avrebbe perso il controllo del suo veicolo sulla strada in direzione di Ankara.

Nel sinistro tre persone sono decedute, tra cui il cittadino elvetico, e una è rimasta gravemente ferita.