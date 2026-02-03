  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Tusk annuncia la «Conferenza per la ricostruzione dell'Ucraina, a giugno a Danzica»

SDA

3.2.2026 - 13:31

L'annuncio è stato dato dal primo ministro polacco Donald Tusk.
L'annuncio è stato dato dal primo ministro polacco Donald Tusk.
Keystone

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato che si recherà «questa settimana» a Kiev insieme al ministro delle Finanze Andrzej Domanski per discutere l'organizzazione di una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, prevista per giugno a Danzica.

Keystone-SDA

03.02.2026, 13:31

03.02.2026, 13:38

«Questa settimana – ha detto – andrò a Kiev. Non è un caso che sarò accompagnato dal ministro Domanski, che insieme al suo team sta preparando una conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. Si terrà in Polonia, a Danzica, a giugno», ha dichiarato Tusk alla stampa.

