L'annuncio è stato dato dal primo ministro polacco Donald Tusk.

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha annunciato che si recherà «questa settimana» a Kiev insieme al ministro delle Finanze Andrzej Domanski per discutere l'organizzazione di una conferenza sulla ricostruzione dell'Ucraina, prevista per giugno a Danzica.

«Questa settimana – ha detto – andrò a Kiev. Non è un caso che sarò accompagnato dal ministro Domanski, che insieme al suo team sta preparando una conferenza internazionale per la ricostruzione dell'Ucraina. Si terrà in Polonia, a Danzica, a giugno», ha dichiarato Tusk alla stampa.