Guerra in Ucraina Tusk: «Identificati 2 ucraini al servizio di Mosca per attentato»

SDA

18.11.2025 - 14:26

Il primo ministro polacco Donald Tusk e le forze dell'ordine ieri sul luogo del presunto sabotaggio ferroviario.
Il primo ministro polacco Donald Tusk e le forze dell'ordine ieri sul luogo del presunto sabotaggio ferroviario.
Keystone

Il primo ministro polacco Donald Tusk ha dichiarato che in relazione ai sabotaggi ferroviari del fine settimana sono stati identificati due sospettati, entrambi ucraini, che si ritiene abbiano collaborato con i servizi segreti russi.

Keystone-SDA

18.11.2025, 14:26

18.11.2025, 14:30

Parlando davanti al Parlamento, secondo quanto riportano i media internazionali, Turk ha precisato che i due sono arrivati in Polonia dalla Bielorussia quest'autunno. Uno dei sospettati era già stato condannato per sabotaggio da un tribunale di Leopoli.

Dopo l'operazione, riferisce il giornale britannico Guardian, entrambi i sospettati sono fuggiti in Bielorussia, ha riferito Tusk in Parlamento.

Tusk ha inoltre affermato che è stato confermato che gli autori hanno utilizzato un esplosivo C-4 di tipo militare a cui era collegato un cavo lungo 300 metri. L'esplosivo è deflagrato sotto un treno merci, che ha riportato lievi danni ma ha danneggiato gravemente i binari, creando ulteriori rischi per i treni successivi che percorreranno questa tratta, afferma Tuski.

Su rotta utilizzata per aiuti a Ucraina

L'incidente è stato segnalato domenica mattina dopo che un macchinista di un treno passeggeri regionale aveva notato una parte mancante del binario sulla tratta Varsavia-Lublino, all'altezza del villaggio di Mika. La rotta è utilizzata tra l'altro per facilitare la consegna degli aiuti all'Ucraina.

Tusk aveva affermato ieri che l'esplosione «molto probabilmente aveva lo scopo di far saltare in aria un treno sulla tratta Varsavia-Dęblin», aggiungendo che un altro incidente simile è stato segnalato più a est «sulla stessa linea ferroviaria».

