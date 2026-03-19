Ora tutti guardano all'Iran, mentre l'esercito ucraino libera intere regioni del Paese

L'esercito ucraino sostiene di aver liberato 434 chilometri quadrati di aeree occupate nel Paese. KEYSTONE

Erano due anni e mezzo che le forze armate ucraine non avanzavano così rapidamente: l'esercito di Volodymyr Zelensky sostiene di aver liberato ben 434 chilometri quadrati di territorio. D'altra parte, i russi si aggrappano alla cintura di fortificazione: Kostyantynivka è «puro inferno».

Philipp Dahm Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Nonostante l'attenzione globale su altre crisi, i combattimenti in Ucraina continuano senza sosta, con attacchi a città, infrastrutture e civili.

Kiev riferisce di aver riconquistato 434 metri quadrati di territorio dall'inizio della sua controffensiva alla fine del 2025.

In particolare nella parte orientale, ad esempio a Dnipropetrovsk e Zaporizhia, l'esercito di Volodymyr Zelensky sta ottenendo i più rapidi guadagni territoriali in oltre due anni e mezzo. Mostra di più

Mentre il mondo osserva gli eventi in Iran, la guerra in Europa orientale continua con la stessa intensità. Le forze russe hanno recentemente attaccato un treno passeggeri vicino alla città di Novoselytsia, nell'oblast' di Sumy, ...

❗️Rescuers showed the consequences of a Russian UAV hitting a suburban train "Smorodyne - Vorozhba" The driver's cabin and an open area near the impact site were on fire. The fire was quickly extinguished. Fortunately, there were no injuries.



[image or embed] — MAKS 25 👀🇺🇦 (@maks23.bsky.social) 14. März 2026 um 20:54

... ucciso due dei tre occupanti di un'ambulanza in un villaggio vicino a Velykyi Burluk nell'oblast' di Kharkiv ...

Also targeted by Russia, another ambulance - killing two medics. An FPV tracked the emergency vehicle driving in the village of Chervona Khvylia, in Kharkiv region. A medical technician and a paramedic were murdered, and another medical worker was injured.



[image or embed] — Tim White (@twmcltd.bsky.social) 15. März 2026 um 15:02

... e ancora una volta attaccato massicciamente l'approvvigionamento energetico di Kiev dal cielo.

Russia struck Kyiv's energy infrastructure overnight, hitting the Trypilska power plant and a substation linking the capital to Rivne nuclear plant. Air defense downed 58 missiles and 402 drones. Four people were killed and 10 wounded in Brovary. Emergency blackouts imposed in Kyiv. #Ukraine



[image or embed] — NOELREPORTS (@noelreports.com) 14. März 2026 um 09:08

In città come Kherson, è possibile sopravvivere solo perché le reti di droni proteggono le strade e i dispositivi speciali avvertono di tali attacchi aerei.

Kherson, Ukraine - a city on the very front line of war. It is never quiet. Residents of Kherson clutch a drone detector in the car, the screen flickering and bleeping like a cardiac monitor to reassure them that they are still alive.



Kherson has lived through the horror of… https://t.co/mMMiS02yve pic.twitter.com/6yEQ7yImkW — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 15, 2026

E l'Ucraina?

Da parte sua, l'esercito di Kiev si sta concentrando su obiettivi militari: nella Crimea occupata, un drone FP-1 a lungo raggio ha danneggiato gravemente una motovedetta russa di classe Raptor, ...

... mentre a Novorossiysk, in Russia, una petroliera greca di nome Maran Homer è stata colpita da un'arma sconosciuta, come conferma Atene.

Probabilmente trasportava petrolio russo, che per ora può essere venduto grazie all'esenzione di Donald Trump. Ma questa si applica solo al petrolio già caricato sulle navi.

L'Ucraina sta attaccando anche le infrastrutture energetiche generiche: in alcune zone di Belgorod, nell'omonimo oblast', l'elettricità è temporaneamente mancata.

Belgorod and the surrounding region lost power, water, and heat after overnight missile strikes, the governor confirmed. The Luch thermal power plant and several other energy facilities were seriously damaged.



[image or embed] — WarTranslated (Dmitri) (@wartranslated.bsky.social) 15. März 2026 um 09:36

Kiev in ascesa: 434 km2 liberati

Da questa prospettiva, tutto sembra essere come prima, ma le apparenze ingannano. L'esercito russo continua ad accumulare perdite, il che gli causa crescenti problemi di personale, ...

Le perdite russe - cioè morti, feriti e catturati - dall'inizio della guerra, secondo il Centro di studi strategici e internazionali. CSIS

... ma in realtà le forze armate russe non sono quasi riuscite a recuperare terreno negli ultimi tempi.

Al contrario: l'Institute for the Study of War mostra che la parte ucraina sta guadagnando territorio da metà febbraio.

Guadagni e perdite territoriali russe settimanali tra il 1° novembre 2025 e la fine di febbraio. ISW

Volodymyr Zelensky ha spiegato alla CNN che Kiev ha lanciato una controffensiva alla fine dello scorso anno: da allora sono stati riconquistati 434 chilometri quadrati.

«È una storia di successo, non solo per il territorio, ma soprattutto per la gente. Si tratta di distruggere la grande offensiva russa».

Il problema principale dei russi

Il presidente ucraino sottolinea l'importanza delle nuove tattiche con i droni: al momento il nemico perde 35'000 soldati al mese grazie a oggetti volanti telecomandati.

Allo stesso tempo, i colloqui di pace non hanno portato a nulla.

Come sono stati ottenuti i successi di Kiev? Il più grande svantaggio di Mosca al momento sembra essere la comunicazione.

Da quando Starlink ha smesso di offrire i suoi servizi in Russia all'inizio di febbraio, all'esercito di Vladimir Putin manca il coordinamento. Anche Telegram non può più essere usato dai soldati: chiunque violi questa regola viene apparentemente inviato in prima linea.

Russians comment on their new lives now that the czar has taken away their internet.



Locals cite that it's "f*cking sh*t" and "it's a harbinger of more terrible things to come". pic.twitter.com/kaQIbaL0Ra — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) March 13, 2026

Questo rende molto più difficile il controllo dei droni, l'organizzazione della difesa e dell'attacco e il coordinamento con l'artiglieria. I soldati dovrebbero utilizzare l'app Max, che il Cremlino usa per controllare la popolazione.

Ma non sempre funziona: in questi giorni a Mosca e a San Pietroburgo è stato spento l'internet mobile, probabilmente per paura dei loro stessi cittadini.

I guadagni territoriali più rapidi degli ultimi anni

«La Russia ha preparato le sue forze armate per un'operazione offensiva su larga scala nel 2025», ricorda il comandante in capo di Kiev Oleksandr Syrskyi in un'intervista a «Le Monde».

«Voleva prendere l'intero Donbass, le aree di Zaporizhia, Dnipropetrovsk e Kherson e creare una zona cuscinetto fino a Kharkiv e Sumy, ma non ci è riuscito».

Caturday morning breakfast in the eastern Ukrainian city of Sloviansk. The Hachiko team can’t stay here long due to drone attacks, but thankfully we’re still able (for now) to get food to displaced cats here. pic.twitter.com/DPLvE8M8tZ — Nate Mook (@natemook) March 14, 2026

L'anno scorso poteva andare molto peggio, continua il generale a quattro stelle: «Non c'è nessuna situazione di stallo», assicura.

Gli eventi sul campo gli danno ragione: «L'Ucraina sta facendo i più rapidi guadagni territoriali in due anni e mezzo», riportava «France 24» a metà febbraio, con le truppe che avanzano in particolare negli oblast di Dnipropetrovsk e Zaporizhia.

Il quadro approssimativo della situazione dal ministero della difesa britannico. Ministry of Defence

Una settimana dopo, le forze di Kiev sono avanzate nuovamente e hanno annunciato su Facebook: «Nel complesso, la situazione può essere descritta come molto dinamica. I russi si aggrappano a ogni metro di territorio catturato, utilizzando tutte le risorse disponibili, sia umane che tecniche, ma nonostante la feroce resistenza le nostre unità stanno gradualmente liberando la nostra patria».

Il fronte nelle mappe

Qual è la situazione sul fronte? Iniziando dal nord dell'Ucraina, la seconda città, Kharkiv, dista ben 30 chilometri dalle trincee ed è quindi a portata dell'artiglieria russa.

Il fronte nell'Ucraina settentrionale il 15 marzo 2026. ISW

La situazione nel nord-est, vicino a Kupjansk, è interessante: all'inizio di dicembre, Putin ha affermato che la città chiave era sotto il controllo russo da diverse settimane. Ma dopo diversi contrattacchi, l'esercito russo è ben lontano dal prendere Kupyansk.

La linea del fronte si trova a ben sei chilometri a nord di Kupjansk (1). Più a nord, i russi sono riusciti a mantenere la testa di ponte a ovest dell'Oskil (2). Nel frattempo, sono avanzati anche a sud fino al fiume a Kupjansk (3). DeepStateMap/phi

Proseguendo verso sud lungo il fronte si raggiunge la cintura fortificata dell'oblast' di Donetsk, nel cui cuore si trovano le città di Sloviansk e Kramatorsk.

A sud, l'esercito russo sta attaccando via Lyman, a nord ha già raggiunto Kostyantynivka.

La cintura di fortificazioni nell'oblast di Donetsk si estende da Sloviansk a Kostyantynivka passando per Kramatorsk. ISW

Kostyantynivka è l'«inferno puro»

A Kostyantynivka la morte non è solo una minaccia nei combattimenti urbani. Il Cremlino ha attaccato la città, che prima della guerra contava 67'000 abitanti, soprattutto dall'aria.

Da un lato con bombe pesanti contenenti 3'000 chilogrammi di esplosivo, dall'altro con bombe incendiarie proibite, di cui un utente X filorusso - vedi sotto - è esplicitamente felice.

Russia continues to eliminate the Banderites in Kostiantynivka in order to liberate the Russian Town.



Incendiary bombs and the top dog FAB 3000 getting the job done



Ukrainian 28th Mechanized Brigade are embedded & being sent to the soil...



SURRENDER fools !!! https://t.co/atMDRsm9l2 pic.twitter.com/ff4v5sgwBC — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺🇮🇪 (@SMO_VZ) February 27, 2026

Un utente X filo-ucraino, invece, descrive lo scenario a Kostyantynivka come «puro inferno».

Kostiantynivka, Donetsk region today.



Pure hell. Just like yesterday…



The world screams over the UAE but ignores Ukraine burning daily. How is this fair? pic.twitter.com/SJq8jQOseh — UAVoyager🇺🇦 (@NAFOvoyager) March 13, 2026

A Kostyantynivka sono iniziati i combattimenti casa per casa. ISW

Dove sta avanzando l'Ucraina

Kiev ha ottenuto importanti guadagni territoriali, in particolare nell'oblast' di Dnirpopetrovsk: in luoghi dove l'esercito russo era recentemente avanzato minacciosamente, la controffensiva ucraina ha liberato una vasta area.

Successi ucraini nell'est del Paese. ISW

Hulyapole e Dobropilliya si trovano nell'oblast' di Zaporizhzhya e sono al momento i centri di gravità militare dell'area.

Il fronte vicino a Hulyapole in una mappa del veterano statunitense Chuck Pfarrer. X/@ChuckPfarrer

Per completezza, ecco l'andamento del fronte a sud, dove poco è cambiato ma il Cremlino starebbe raccogliendo truppe per un'offensiva.