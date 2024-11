Nel sistema elettorale statunitense, il capo di Stato non viene eletto direttamente dal popolo, ma indirettamente attraverso il Collegio elettorale dei Grandi elettori.

I Grandi elettori sono eletti su base statale. Sono 538, pari alla somma dei senatori (100, due per Stato), dei deputati (435, proporzionati al numero di abitanti residenti per Stato) e dei tre rappresentanti del Distretto di Columbia in cui si trova la capitale Washington.