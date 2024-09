Tutto quello che c'è da sapere sull'esplosivo duello TV tra Harris e Trump

Né Kamala Harris né Donald Trump hanno un vantaggio decisivo nella corsa alla Casa Bianca. Il primo dibattito televisivo tra i due potrebbe cambiare le cose: ecco cosa c'è da sapere sull'importante duello.

Chi dei due la spunterà? KEYSTONE

Philipp Dahm

Hai fretta? blue News riassume per te Il dibattito televisivo tra Donald Trump e Kamala Harris si terrà a Philadelphia mercoledì mattina tra le 3 e le 4.30 CEST (le 3 in Svizzera).

Ecco le regole di quella che si prospetta essere una guerra di parole.

Ma le opinioni degli elettori non sono già definite? Ecco perché il dibattito televisivo è così importante.

Improvvisamente è il più vecchio tra i duellanti: che ruolo gioca la preparazione mentale di Trump?

Come si preparano i candidati? Trump ha uno sparring partner che una volta ha fatto centro con Harris.

Ecco le priorità che hanno stabilito Harris e Trump. Mostra di più

Quali regole si applicano al duello televisivo?

Il primo duello televisivo tra Kamala Harris e Donald Trump si terrà mercoledì mattina, 11 settembre, alle 3.00 CEST (le 3 in Svizzera).

Il dibattito avrà luogo presso l'emittente statunitense «ABC News» a Philadelphia, nello Swing State della Pennsylvania.

Il tutto durerà fino alle 4.30 del mattino e si svolgerà senza pubblico. David Muir e Linsey Davis condurranno l'evento. Ai candidati non è consentito l'uso di appunti o ausili.

Viene dato loro solo un foglio di carta, una penna e una bottiglia d'acqua.

I due avranno due minuti per rispondere a ogni domanda. Due minuti sono previsti anche per le confutazioni. Ci sarà un minuto per le risposte successive e i chiarimenti. I candidati non sono autorizzati a porsi domande a vicenda.

Chi sta dove e ha l'ultima parola è stato deciso da un lancio virtuale di una moneta il 3 settembre: Trump ha vinto e sta sul lato sinistro del palco.

Questo per quanto riguarda l'aspetto tecnico: ecco le risposte a quattro domande sostanziali sull'importante evento televisivo.

Ma le opinioni non sono già formate?

Negli Stati Uniti gli schieramenti politici sono relativamente inconciliabili: il dibattito televisivo può fare la differenza quando il Paese è così diviso? La risposta è un secco sì.

Mentre i sondaggi sulla popolarità dei candidati a livello nazionale non sono molto significativi, i sondaggi negli «Swing states» (in sostanza gli Stati in cui non si sa se vinceranno i repubblicani o i democratici perché negli anni non c'è una tendenza omogenea) sono di grande importanza.

Secondo la« CNN», la situazione attuale vede Harris in vantaggio in Wisconsin e Michigan. Trump è più forte in Arizona e i due sono in parità in Georgia, Nevada e Pennsylvania.

New CNN Battleground States Poll:



• WI: Harris 50% • Trump 44%

• MI: Harris 48% • Trump 43%

• AZ: Trump 49% • Harris 44%

• GA: Harris 48% • Trump 47%

• NV: Harris 48% • Trump 47%

• PA: Harris 47% • Trump 47% pic.twitter.com/Sbj1R4uk7f — Breaking News (@TheNewsTrending) September 4, 2024

Tuttavia, secondo la CNN, il 15% degli elettori di questi Stati è ancora indeciso.

Da un lato, i candidati organizzeranno molti eventi elettorali in questi luoghi per raggiungere questi gruppi. Un secondo modo è una performance convincente nel duello televisivo.

Che ruolo gioca l'età di Trump?

Quando Joe Biden si è candidato contro Donald Trump alla fine di giugno, ha «chiaramente perso» il duello televisivo, stando a tutti gli specialisti: il presidente «è apparso irregolare, sgangherato e anziano».

Ma adesso è Donald Trump a essere il vecchio: se il 78enne venisse eletto, sarebbe il più anziano presidente in carica nella storia degli Stati Uniti.

Se il newyorkese ha fatto una buona figura rispetto all'allora 81enne Biden, sembra lecito chiedersi se possa fare altrettanto contro la sua nuova rivale di 59 anni: Harris non gli farà il favore di distrarlo con le sue gaffe, i suoi problemi con le parole o i suoi borbottii.

Donald Trump still thinks he's running against Biden.



Hannity is practically speechless.

Trump is burnt toast.pic.twitter.com/zQWkxnpGOn — Really American 🇺🇸 (@ReallyAmerican1) September 5, 2024

Diversi errori commessi nelle ultime interviste suggeriscono che questa volta potrebbe essere Trump a mettersi nei guai verbalmente.

Per esempio, Trump ha detto al suo amico di «Fox News» Sean Hannity che non poteva immaginare che il New Hampshire votasse per Biden, anche se quando l'ha affermato l'attuale presidente era già fuori dalla corsa.

«Chi diavolo voterebbe per questo tizio?», chiede il newyorkese nel vuoto. Sostiene inoltre che Harris avrebbe potuto vedere le domande in anticipo, il che non è vero.

La MSNBC è sorpresa che l'idoneità mentale di Trump non sia discussa come lo è stata quella di Biden settimane prima.

Donald Trump’s answer on how he will make childcare more affordable: pic.twitter.com/Hwu7R5aIt6 — Acyn (@Acyn) September 5, 2024

«Parla solo di cose a caso», riassume il conduttore Chris Hayes, che mostra dei filmati che lo dimostrano.

A volte Trump parla di scuole che ordinano di cambiare sesso agli alunni. A volte dice che i democratici vogliono «giustiziare» i bambini dopo la nascita e a volte parla semplicemente in modo confuso, ad esempio quando si parla di assistenza all'infanzia.

Come si stanno preparando i candidati?

Secondo i media statunitensi, Kamala Harris si sta preparando da tempo per il dibattito: tra gli impegni ufficiali e le apparizioni per la campagna elettorale, ha pianificato incontri appropriati nella sua agenda, scrive «NBC News». Il suo team è guidato dalla sua consulente di lunga data Rohini Kosoglu.

Philippe Reines è disponibile per i dibattiti di prova: il 54enne ha preparato anche Hillary Clinton per i suoi duelli con Trump nel 2016. All'epoca, «CBS News» scrisse che il consigliere era noto a Washington «per la sua personalità esuberante e polemica, caratteristiche che riflettono lo stile di dibattito personale di Trump».

Donald Trump e Hillary Clinton nell'ottobre 2016 durante il duello televisivo a Las Vegas, Nevada. Immagine: Keystone

Donald Trump ha un vantaggio quando si tratta di dibattiti televisivi: questo è il suo settimo duello e nessun politico ne ha fatti di più.

Il newyorkese ha avuto solo pochi appuntamenti nella settimana che precede il duello e si sta anche preparando con qualcuno che sta assumendo il ruolo della sua avversaria: si tratta dell'ex democratica Tulsi Gabbard, che ha disertato i repubblicani nel 2022.

Gabbard ha ottime credenziali: quando ha discusso con Harris nella campagna per le primarie democratiche, del luglio 2019, è riuscita a sferrare un colpo doloroso alla vicepresidente in carica. La 43enne ha accusato Harris di aver dato a 1.500 persone pene detentive per marijuana.

Tuttavia, quando le è stato chiesto se avesse fumato, si è limitata a ridere, ha detto Gabbard tra gli applausi del pubblico. «La Harris ha perso la calma. Era nei guai», ha ricordato una fonte di NBS News. Harris non vuole essere colta in fallo da lei una seconda volta.

Tuttavia, Karoline Leavitt, portavoce di Trump, ritiene che il suo capo non abbia bisogno di molta preparazione. È «uno dei migliori dibattiti della storia politica», come ha dimostrato il suo colpo del ko contro Biden.

«Non è stato Trump a mettere al tappeto Biden», ha detto il conduttore di Late Show Steven Colbert. «È stato il tempo a farlo».

Quali sono le priorità di Harris e Trump?

Per i consiglieri di Trump, la direzione di marcia dovrebbe essere relativamente chiara: il loro candidato deve dipingere l'avversaria come un incumbent che è in parte responsabile dei settori che colpiscono gli elettori: economia, inflazione e immigrazione sono i temi in cui il repubblicano è considerato più competente della democratica nei sondaggi.

Soprattutto per quel che concerne gli Swing States come la Pennsylvania, Trump affronterà anche la questione del fracking (fratturazione idraulica nel sottosuolo ndr.), dove è più liberale della sua avversaria.

La grande domanda è se riuscirà ad attenersi a questioni sostanziali o se attaccherà personalmente Harris.

Lo stesso Trump ha dichiarato a «Fox News», a proposito dell'ultimo duello: «Ho lasciato parlare [Biden] e lascerò parlare [Harris]. C'è chi dice che Biden è più intelligente di loro. Se è così, abbiamo un problema».

Harris dovrebbe prepararsi di conseguenza: deve rimanere calma e concentrata, anche se il suo avversario colpisce sotto la cintura. Deve prendere le distanze da Biden senza pugnalarlo alle spalle. Verrà incolpata del fallito ritiro dall'Afghanistan e di essere lo «zar delle frontiere» di Biden.

Ma può controbattere: con quest'ultimo, ad esempio, indicando una nuova legge sui confini negoziata con i repubblicani e cancellata da Trump.

Anche Harris andrà all'attacco: l'ex procuratore ricorderà al pubblico i numerosi illeciti legali del newyorkese.