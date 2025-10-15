  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Medio Oriente La TV di Israele annuncia: «Il governo ha deciso di annullare le sanzioni»

SDA

15.10.2025 - 07:01

La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme.
La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme.
Keystone

Il governo israeliano ha deciso di annullare le sanzioni previste per oggi, che avrebbero dovuto includere la limitazione degli aiuti umanitari e la chiusura del valico di frontiera di Rafah tra Gaza ed Egitto. Lo riferisce l'emittente pubblica Kan.

Keystone-SDA

15.10.2025, 07:01

15.10.2025, 08:20

Le misure erano state adottate dopo che Hamas aveva inizialmente consegnato solo i resti di quattro dei 28 ostaggi uccisi. La revoca delle sanzioni è stata presa dopo che Hamas ha restituito ieri sera i corpi di altri quattro ostaggi e ha annunciato che oggi restituirà altre quattro salme.

I più letti

Jean Alesi mette all'asta una delle sue Ferrari: «È estremamente rara»
Ecco perché un arbitro di hockey è stato bandito a vita. Il video mostra il «gravissimo» errore
Addio al cantante D'Angelo, pioniere del neo-soul
Alessandra Amoroso sulla salute della figlia: «Basta bugie. State dando il peggio di voi»
Molti svizzeri potrebbero risparmiare sulla cassa malati... ma non lo fanno

Altre notizie

Russia. Il Cremlino: «Putin riceve oggi il leader siriano Sharaa»

RussiaIl Cremlino: «Putin riceve oggi il leader siriano Sharaa»

Medio Oriente. Media: «Uno dei quattro corpi restituiti a Israele non è quello di un ostaggio»

Medio OrienteMedia: «Uno dei quattro corpi restituiti a Israele non è quello di un ostaggio»

Medio Oriente. I media: «Israele riaprirà oggi il valico di Rafah agli aiuti»

Medio OrienteI media: «Israele riaprirà oggi il valico di Rafah agli aiuti»