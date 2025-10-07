  1. Clienti privati
Medio Oriente Israele si prepara al rilascio degli ostaggi a inizio settimana

SDA

7.10.2025 - 20:30

Parenti espongono gigantografie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.
Parenti espongono gigantografie degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas.
Keystone

Una fonte a conoscenza dei dettagli delle trattative in corso a Sharm el-Sheikh ha dichiarato a Channel 12, l'emittente più importante in Israele, che le autorità «si stanno preparando al rilascio degli ostaggi all'inizio della prossima settimana».

Keystone-SDA

07.10.2025, 20:30

07.10.2025, 20:33

L'inviato Usa Steve Witkoff e il genero del presidente americano Donald Trump Jared Kushner non si fermeranno ai negoziati per più di due o tre giorni e si stima che la firma dell'accordo con Hamas avverrà entro il week-end, «se non ci saranno sorprese».

«Israele chiederà di ricevere tutti gli ostaggi vivi entro un giorno, e dopo anche i morti», ha detto la fonte. Se le parti non raggiungeranno un accordo, gli Usa potrebbero proporre un compromesso finale, con un approccio «prendere o lasciare».

