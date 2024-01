Manifestazione a Tel Aviv per chiedere la liberazione degli ostaggi Keystone

Il Qatar ha elaborato una nuova proposta per la liberazione degli ostaggi israeliani a Gaza, e stasera quella iniziativa sarà illustrata al gabinetto di guerra dal capo del Mossad David Barnea. Lo ha riferito la televisione commerciale Canale 13.

Elaborata dopo un recente incontro a Doha fra il premier del Qatar e famiglie degli ostaggi, la proposta – secondo Canale 13 – include l'esilio da Gaza per alcuni dirigenti di Hamas, ma il movimento resterebbe attivo nel quadro di un 'orizzonte politico' per la Striscia. Tutti gli ostaggi sarebbero rilasciati, ma solo a scaglioni ed in parallelo con un ritiro totale di Israele da Gaza.

Non si è fatta attendere la replica di Hamas. «Colloqui sull'esilio delle forze della resistenza sono solo un'illusione», ha detto Osama Hamdan, un rappresentante di Hamas in Libano. «L'idea di disarmare la resistenza è naif e non basata sulla realtà», ha aggiunto il dirigente della fazione palestinese.

SDA