Immagine d'illustrazione sda

Una bimba di 2 anni è morta dopo essere rimasta gravemente ferita da un proiettile vagante in un conflitto a colpi di arma da fuoco tra famiglie rivali nel quartiere di San Lazaro, a Placencia, in Estremadura, nel sudest della Spagna. Lo si apprende da fonti di polizia citate dai media iberici, fra i quali El Mundo.

Keystone-SDA SDA

La bambina era rimasta gravemente ferita alla testa nella sparatoria avvenuta dopo la mezzanotte di sabato ed era stata trasferita all'Unità di terapia intensiva dell'Ospedale Pediatrico Materno Infantile di Badajoz, dove è poi deceduta domenica.

La madre, una giovane di 25 anni, colpita da un proiettile a un piede è ricoverata in un ospedale di Placencia. La polizia ha arrestato nove persone coinvolte nel conflitto a fuoco.

La piccola vittima non aveva nessuna relazione con i clan locali, quello dei 'Los Hilarios' e quello dei 'Los Mercheros', da anni contrapposti in una violenta faida per il controllo del traffico di droga a Placencia, riferisce il quotidiano.