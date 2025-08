29 settembre 2023, Gaza: Suleiman Al-Obaid, giocatore dei Beach Services, segna su calcio di rigore Ga IMAGO/ZUMA Wire

Suleiman Al-Obaid, ex giocatore della nazionale palestinese di calcio, è stato ucciso in un attacco israeliano contro civili in attesa di aiuti umanitari nel sud di Gaza. Lo ha dichiarato la Palestine football association (Pfa) e lo riporta sul suo sito Al Jazeera.

Keystone-SDA SDA

Conosciuto anche come il 'Pelé del calcio palestinese', Al-Obaid aveva iniziato la carriera con la sua squadra di casa, il Khadamat Al-Shati Club. In seguito era entrato a far parte dell'Al-Amari Youth Center Club nella Cisgiordania occupata, poi del Gaza Sports Club, prima di approdare in nazionale, ha dichiarato la Pfa.

Per l'associazione era «una delle stelle più brillanti del calcio palestinese». Per la stessa associazione si tratta della 662esimo membro della comunità sportiva ucciso a Gaza dall'inizio della guerra.