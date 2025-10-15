Un'automobile di uno sceriffo (immagine d'archivio). KEYSTONE

Un uomo che ha ucciso l'aggressore della figlia adolescente ha annunciato la sua candidatura a sceriffo della contea per i repubblicani. Succede in Arkansas dove Aaron Spencer, accusato di omicidio di secondo grado, correrà contro lo sceriffo che lo ha arrestato.

Keystone-SDA SDA

«Molti di voi conoscono la mia storia. Sono il padre che ha agito per proteggere sua figlia quando il sistema ha fallito...», ha dichiarato in un video su Facebook in cui ha annunciato la sua candidatura.

«E attraverso la mia lotta per la giustizia, ho visto in prima persona i fallimenti delle forze dell'ordine e del nostro tribunale distrettuale».

Spencer ha ucciso a colpi d'arma da fuoco Michael Fosler l'8 ottobre 2024, dopo che aveva adescato e aggredito sessualmente la figlia 13enne. Il molestatore era stato accusato di violenze e stalking, ma era stato scarcerato su cauzione.

Il processo al 37enne Spencer inizierà il 26 gennaio, circa sei settimane prima delle primarie del 3 marzo per la sua campagna elettorale.