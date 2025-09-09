  1. Clienti privati
In Qatar La TV Arabiya: «Ucciso a Doha il leader di Hamas al-Hayya»

SDA

9.9.2025 - 15:51

Khalil al-Hayya (nella foto d'archivio) era il capo negoziatore di Hamas e leader dell'ufficio politico a Gaza.
Khalil al-Hayya (nella foto d'archivio) era il capo negoziatore di Hamas e leader dell'ufficio politico a Gaza.
Keystone

La Tv saudita al Arabiya riferisce che il leader di Hamas, Khalil al-Hayya (capo negoziatore e già vice di Yahya Sinwar), è stato ucciso in un attacco a Doha.

Keystone-SDA

09.09.2025, 15:51

09.09.2025, 16:07

Secondo fonti palestinesi, nell'edificio colpito erano presenti anche altri leader: Khaled Meshaal, Muhammad Darwish, Razi Hamad e Izzat al-Rishq.

Una fonte di Hamas ha dichiarato ad Al Jazeera che i leader del gruppo sono stati presi di mira a Doha mentre discutevano della proposta del presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un cessate il fuoco a Gaza.

«Trump ha dato l'ok all'attacco»

Secondo fonti di Channel 12, «il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha dato il via libera all'attacco israeliano in Qatar».

Nei giorni scorsi il capo di Stato maggiore dell'Idf, Eyal Zamir, ha dichiarato che Israele può raggiungere e colpire gli alti funzionari di Hamas in Turchia e in Qatar.

Idf: «continueremo con determinazione»

«Le Idf e lo Shin Bet (il servizio segreto interno israeliano) continueranno ad agire con determinazione per sconfiggere Hamas, responsabile del massacro del 7 ottobre». Così le Forze di difesa israeliane in una nota, nella quale confermano il raid, condotto con l'Aeronautica, contro «la top leadership del movimento terroristico».

Prima dell'attacco, assicurano le Idf, «sono state prese misure per minimizzare i danni alle persone non coinvolte, anche con l'uso di armi precisione e di informazioni di intelligence aggiuntive».

