Medio Oriente Ucciso un giovane palestinese in Cisgiordania

SDA

16.11.2025 - 08:13

Il campo profughi Askar in Cisgiordania è stato teatro stanotte di un raid dell'esercito israeliano.
Il campo profughi Askar in Cisgiordania è stato teatro stanotte di un raid dell'esercito israeliano.
Keystone

L'esercito israeliano ha ucciso un giovane palestinese durante un raid nel campo profughi di Old Askar, a est di Nablus, in Cisgiordania, scrive Al Jazeera, citando la Mezzaluna Rossa.

Keystone-SDA

16.11.2025, 08:13

16.11.2025, 08:32

La vittima, colpita da un proiettile all'addome, è deceduta poco dopo il suo ricovero all'ospedale Rafidia di Nablus, scrive l'emittente qatarina, secondo cui fonti mediche riferiscono che anche un altro giovane palestinese è stato colpito durante il raid.

Le forze israeliane hanno fatto irruzione nel campo di Askar durante la notte, dispiegando unità di fanteria nei quartieri. La Mezzaluna Rossa ha affermato che sono stati sparati proiettili veri e granate stordenti, scrive Al Jazeera.

