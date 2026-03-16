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Ticker Medio Oriente Ucciso il ministro dell'intelligence iraniano - Teheran: «Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo»
Sara Matasci
18.3.2026
Sabato 28 febbraio, Israele e gli Stati Uniti hanno lanciato un attacco «preventivo» contro l'Iran nel quale è rimasta uccisa la Guida Suprema Ali Khamenei. Al suo posto è stato eletto, domenica 8 marzo, il figlio Mojtaba, rimasto ferito nei raid del 10 marzo. Tutti gli aggiornamenti sulla guerra in Medio Oriente nel live-ticker di blue News.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Sabato 28 febbraio Israele e gli USA hanno attaccato l'Iran, uccidendo la Guida Suprema Ali Khamenei.
- Al suo posto è stato eletto il figlio Mojtaba, che è rimasto ferito martedì 10 marzo nei raid americani-israeliani.
- Il ministro della Difesa israeliano afferma che il ministro dell'intelligence iraniano Ismail Khatib è stato ucciso.
- Si tengono mercoledì a Teheran i funerali del segretario del Consiglio supremo di sicurezza iraniano Ali Larijani e di Gholamreza Soleimani, capo delle forze paramilitari Basij.
- La tv di Hezbollah Al Manar ha fatto sapere che il direttore dei suoi programmi politici è stato ucciso insieme alla moglie in un attacco israeliano nel centro di Beirut.
- Il ministro degli Esteri iraniano Araghchi avverte che le conseguenze della guerra in Medio Oriente «colpiranno tutti».
- Un attacco con drone ha preso di mira di nuovo l'ambasciata USA a Baghdad, secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza e da testimoni.
- Circa 1000 turisti svizzeri sono tuttora bloccati in vari Paesi del Medio Oriente.
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LivetickerNuovi contributi
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Liveticker finito
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19:13
L'Idf conferma l'uccisione del comandante iraniano Imam Hussein
L'Idf ha confermato di aver ucciso ieri sera a Beirut il comandante della «divisione Imam Hussein», insediatosi sei giorni prima in seguito all'assassinio del suo predecessore.
Il terrorista, Hassan Ali Marwan, «in precedenza ricopriva il ruolo di capo delle operazioni della divisione ed era responsabile del collegamento tra quest'ultima e gli alti ufficiali militari di Hezbollah e della Forza Quds. Inoltre, comandava il lancio di missili, droni e razzi contro lo Stato di Israele e le forze dell'esercito che operano nel Libano meridionale», ha reso noto l'Idf.
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18:17
Denunciato un assalto immotivato a dei reporter da parte della polizia Israele
Un'associazione internazionale di media ha criticato un «assalto immotivato» da parte della polizia israeliana contro dei giornalisti a Gerusalemme, che, a suo dire, ha causato la frattura del polso a un produttore della Cnn.
La Foreign Press Association (Fpa) ha affermato che ieri sera gli agenti di polizia «hanno respinto inutilmente e aggressivamente un gruppo di giornalisti che stavano svolgendo il loro lavoro, documentando persone che pregavano fuori dalle mura della Città Vecchia».
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18:02
Mojatba Khamenei: «Gli assassini di Larijani dovranno presto pagare»
La morte del capo del Consigio di Sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani, ucciso in un bombardamento israeliano, sarà vendicata: lo ha affermato la Guida Suprema iraniana, Mojtaba Khamenei.
«È con grande tristezza che ho appreso la dolorosa notizia del martirio del dottor Ali Larijani, Segretario del Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale e rappresentante della Guida Suprema in tale Consiglio, nonché del suo onorevole figlio e di alcuni suoi colleghi», ha scritto Khamenei in un messaggio di cordoglio.
«Senza dubbio, l'assassinio di una figura così eminente testimonia la sua importanza e l'odio che i nemici dell'Islam nutrono nei suoi confronti. Che gli islamofobi sappiano che versare questo sangue ai piedi del robusto albero del sistema islamico non fa che rafforzarlo, e naturalmente, ogni goccia di sangue ha un prezzo che gli assassini dei martiri dovranno presto pagare», ha concluso.
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17:36
Danni e feriti per attacchi iraniani al nord e nel centro di Israele
Dopo un lancio di missili dall'Iran le sirene d'allarme sono scattate in tutto il nord di Israele, in particolare sulle alture del Golan, in Galilea e nella zona di Haifa. Una donna è rimasta ferita in un incidente stradale a Kiryat Motzkin a causa degli allarmi.
Gravi danni sono stati registrati in diverse aree del centro del Paese in seguito alla caduta di frammenti di un proiettile intercettato durante un altro bombardamento proveniente dall'Iran.
Un veicolo ha preso fuoco vicino a uno stadio a Petah Tikva, tre persone ferite sono state evacuate dal luogo dell'attacco, mentre un appartamento a Ramat Gan è stato danneggiato. I residenti del centro hanno sentito forti esplosioni. I soccorritori riferiscono che può essersi trattato di una bomba a grappolo.
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17:34
Gabbard pressata: «Solo Trump stabilisce se la minaccia è imminente»
Tulsi Gabbard è stata pressata dai senatori democratici sulla discrepanza tra la sua dichiarazione scritta e quella verbale in merito all'Iran. «Solo il presidente Trump può stabilire se una minaccia è imminente o meno», ha dichiarato in un'audizione presso la commissione intelligence del Senato la direttrice dell'intelligence nazionale, pressata sulla valutazione che Teheran non rappresentava una «minaccia imminente» per gli Stati Uniti contenuta nella sua testimonianza scritta e che contraddice la Casa Bianca.
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17:23
I Pasdaran minacciano i siti petrolchimici in Arabia, Qatar ed Emirati
Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno emesso un avviso di evacuazione per gli impianti petrolchimici in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato mercoledì dai media statali citati da Iran International.
L'avviso è giunto dopo che raid israeliani hanno colpito alcune parti degli impianti di gas di South Pars, in Iran.L'Iran «raderà al suolo» tutte le infrastrutture energetiche dei suoi nemici in risposta agli attacchi ai suoi impianti di petrolio e gas. Lo ha detto un portavoce del Quartier Generale Centrale Khatam al-Anbiya – il comando unificato delle forze armate iraniane – citato dall'agenzia Tasnim.
«Questo è un avvertimento fermo e chiaro ai criminali che hanno attaccato una parte delle infrastrutture energetiche e di carburante dell'Iran nel sud del Paese. Come conseguenza di questa azione, le infrastrutture per carburante, energia e gas collegate alla fonte dell'aggressione saranno bruciate e ridotte in cenere al più presto», ha dichiarato.
Intanto, l'agenzia Tass riporta che il comandante della Marina dei pasdaran Alireza Tangsiri ha annunciato che «con l'aggiornamento della lista degli obiettivi, gli impianti petroliferi legati agli Stati Uniti saranno equiparati alle basi militari americane e saranno oggetto di pesanti attacchi. Avvertiamo i cittadini e i lavoratori di tenersi lontani da questi impianti».
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17:08
Sale a 968 bilancio delle vittime dai raid israeliani in Libano
I raid aerei israeliani sul Libano hanno ucciso 968 persone, tra cui 116 bambini, dall'inizio della guerra tra Israele e Hezbollah, il gruppo filo-iraniano, il 2 marzo, ha annunciato mercoledì il Ministero della Salute. Il precedente bilancio ufficiale delle vittime era di 912.
Tra i morti ci sono anche 77 donne e 40 operatori sanitari, secondo il ministero, che ha anche segnalato 2.432 feriti.
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16:18
La direttrice dell'intelligence Usa smentisce Trump: «L'Iran non ha tentato di ricostruire impianti nucleari»
L'Iran non ha tentato di ricostruire gli impianti di arricchimento dopo l'attacco americano del giugno 2025. Lo ha detto la direttrice dell'intelligence americana Tulsi Gabbard in un'audizione, smentendo Donald Trump e la posizione ufficiale della Casa Bianca.
«A seguito dell'operazione Midnight Hammer, il programma di arricchimento nucleare iraniano è stato annientato. Da allora non ci sono stati tentativi di ricostruire i loro impianti», ha spiegato Gabbard contraddicendo la motivazione di Trump per lanciare il secondo attacco all'Iran.
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15:58
Pezeshkian conferma la morte del ministro dell'Intelligence
Il governo di Teheran ha confermato la morte del ministro dell'Intelligence Esmail Khatib.
«Il vile assassinio dei miei cari colleghi Esmail Khatib, Ali Larijani e Aziz Nasirzadeh, insieme ad alcuni membri delle loro famiglie e al loro seguito, ci ha profondamente addolorati. Esprimo le mie condoglianze al grande popolo iraniano per il martirio di due membri del governo, del Segretario dell'Assemblea del Popolo e dei comandanti militari e dei Basij. Sono certo che il loro cammino proseguirà con ancora maggiore forza».
Lo scrive su X il presidente iraniano Masoud Pezeshkian, confermando la morte del ministro dell'Intelligence e ricordando quelle precedenti del segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Larijani e del ministro della Difesa Nasirzadeh.
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15:10
L'Aiea conferma: «La centrale nucleare di Bushehr è stata colpita da un ordigno»
La centrale nucleare di Bushehr, in Iran, è stata colpita ieri sera «da un ordigno» nell'ambito di una delle ondate di attacchi condotti da Israele e Usa sulla costa del Golfo Persico. Lo conferma da Vienna l'Aiea, l'agenzia atomica dell'Onu, citata fra l'altro dai media britannici.
In una nota, l'agenzia sottolinea d'essere stata informata da Teheran che il raid non ha fortunatamente «provocato danni» all'impianto e che non risultano fughe radioattive o feriti fra il personale. La Russia, partner storica nei programmi nucleari civili iraniani, aveva già denunciato l'accaduto, definendolo frutto di un'azione di guerra «irresponsabile».
Il direttore generale dell'Aiea, Rafael Grossi, ha da parte sua rilanciato l'appello «all'autocontrollo nel conflitto, per evitare il rischio di un incidente nucleare».
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13:54
Trump ordinerà il sequestro del nucleare iraniano?
La prossima decisione di Donald Trump sarà se, a prescindere dai rischi, sequestrare o distruggere il materiale nucleare iraniano quasi a livello di bomba che si ritiene sia immagazzinato ancora sotto una montagna a Isfahan.
Lo riporta il New York Times secondo cui l'operazione sarebbe fra le più audaci e rischiose della storia americana, di gran lunga più complessa dell'uccisione di Osama bin Laden o della cattura di Nicolas Maduro.
Nessuno sa infatti con esattezza dove si trova tutto il combustibile, senza contare che se i contenitori venissero perforati fuoriuscirebbe gas tossico e radioattivo. Se invece i contenitori si avvicinassero troppo il pericolo sarebbe quello di una reazione nucleare accelerata.
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13:46
Beirut: «Chiesto un cessate il fuoco, ma Israele ha rifiutato»
I negoziati indiretti con Israele a Cipro restano bloccati per l'assenza di una risposta israeliana alla proposta libanese basata su un cessate il fuoco: lo ha dichiarato il ministro libanese della Cultura Ghassan Salame in un'intervista ad Al Jazeera.
Secondo Salame, «il governo considera il cessate il fuoco il primo passo necessario, ma finora questa richiesta è stata respinta da Israele». A ciò si aggiunge «un dibattito interno sulla composizione e la guida della delegazione libanese», ha aggiunto il ministro.
Salame ha inoltre precisato che «non vi sono contatti diretti con Hezbollah» su questo dossier, ribadendo che il movimento sciita «ha deciso di entrare in guerra dopo l'uccisione di Ali Khamenei senza consultarsi con il governo».
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12.53
«Attaccati impianti iraniani di greggio e gas nel Golfo»
Secondo i media statali iraniani parte del giacimento di gas di South Pars e degli impianti di Asaluyeh sono stati colpiti da un attacco statunitense-israeliano.
«Una parte degli impianti petroliferi e del gas di South Pars e di Asaluyeh è stata presa di mira dal nemico sionista-americano», ha riportato l'agenzia di stampa Mizan.
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11.41
L'opposizione iraniana: «Nel Paese forze interne capaci di un'insurrezione»
«Il regime iraniano è incapace di riformarsi. L'unica soluzione è il cambiamento di regime da parte del popolo iraniano e della resistenza organizzata. Esistono forze indigene radicate nella società iraniana, capaci di un'insurrezione che può portare finalmente alla caduta del regime. Esiste oggi in Iran una forza capace e organizzata, in grado di affrontare il regime».
Lo ha detto Mohammad Mohaddesin, presidente del comitato affari esteri del Consiglio nazionale della resistenza iraniana (Ncri), parlando alla stampa a Bruxelles.
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11.37
Tel Aviv conferma l'uccisione del ministro dell'intelligence iraniano
Il ministro della Difesa israeliano afferma che il ministro dell'intelligence iraniano Ismail Khatib è stato ucciso.
Katz ha confermato ufficialmente l'uccisione del ministro iraniano avvenuta la scorsa notte. «Nel corso della giornata sono previste importanti sorprese su tutti i fronti, che intensificheranno la guerra che stiamo conducendo contro l'Iran e Hezbollah», ha aggiunto in una dichiarazione dal quartiere generale della Difesa a Tel Aviv.
«L'intensità degli attacchi in Iran sta aumentando: siamo nel mezzo della fase decisiva. La politica di Israele è chiara e inequivocabile: nessuno in Iran gode di immunità e tutti sono nel mirino».
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11.23
Ucciso nel raid a Beirut uno dei direttori della tv di Hezbollah
La tv di Hezbollah Al Manar ha fatto sapere che il direttore dei suoi programmi politici è stato ucciso insieme alla moglie oggi in un attacco israeliano nel centro di Beirut.
L'emittente ha affermato in una nota che «il direttore dei programmi politici dell'emittente, Mohammad Sherri, e sua moglie» sono stati uccisi «nel raid sionista nella zona di Zuqaq al-Blat a Beirut».
Secondo Al Manar, i suoi figli e nipoti sono rimasti feriti e ricoverati in ospedale in seguito all'attacco.
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11.17
Virale il video dell'attacco dell'Idf a Beirut: «La casa demolita era la mia»
Un missile piomba dal cielo e colpisce alla base un alto edificio che collassa su se stesso crollando completamente in una enorme nuvola di fumo e detriti: è il video che in queste ore circola diffusamente sui social e che viene messo in relazione con l'attacco israeliano nel quartiere di Bashoura, nel centro di Beirut, questa mattina presto.
Il filmato, girato dal piano stradale a poche decine di metri dallo stabile, è stato diffuso tra gli altri da Bilal Kaafarani, professore di chimica dell'Università Americana di Beirut.
«Ho volutamente evitato di pubblicare contenuti sui social media per un po' di tempo - scrive -. Utilizzo tutte le mie piattaforme social per promuovere l'istruzione e realizzare i sogni dei giovani. Raramente pubblico qualcosa che riguardi la famiglia o la politica. Stamattina, Israele ha demolito l'edificio in cui ho un appartamento. Ci sono voluti 22 anni del mio lavoro e 20 anni del lavoro di mia moglie per poterlo acquistare. Questa follia deve finire».
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11.03
L'account di Larijani posta una foto di un anello sciita al dito del leader ucciso
L'account Telegram di Ali Larijani, il leader della repubblica islamica ucciso ieri notte in un attacco israeliano, ha pubblicato un'immagine del caratteristico anello sciita sulla mano tra le macerie nella scena dell'eliminazione.
L'immagine ricorda quella diffusa in Iran dopo che gli Stati Uniti eliminarono nel 2020 Qassem Soleimani, comandante della Forza Quds dei Guardiani della Rivoluzione, che era tra le figure più potenti del regime.
Sull'account Telegram di Larijani è stata pubblicata un'immagine della sua mano prima e dopo l'uccisione.
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10.56
Oggi a Teheran i funerali di Larijani e Soleimani
Si terranno oggi a Teheran i funerali del segretario del consiglio supremo di sicurezza iraniano Ali Larijani e di Gholamreza Soleimani, capo delle forze paramilitari Basij. Lo riporta la Bbc citando l'agenzia di stampa Tasnim, affiliata al Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche.
La cerimonia, che inizierà alle 13:30 ora locale (le 11 in Svizzera) in Piazza Enghelab a Teheran, si terrà anche in memoria degli 84 marinai uccisi nell'affondamento della nave da guerra iraniana Iris Dena, avvenuto il 4 marzo con un siluro lanciato dagli Stati Uniti.
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10.32
«Colpito a Beirut il braccio finanziario di Hezbollah»
L'esercito israeliano rende noto di aver colpito la scorsa notte a Beirut strutture dell'associazione ‹Al-Quard al-Hasan›, il braccio finanziario di Hezbollah. L'organizzazione viene utilizzata per finanziare il rafforzamento militare, sostenere i pagamenti ai miliziani e promuovere attività terroristiche.
L'Aeronautica militare israeliana e la Marina hanno inoltre preso di mira centri di comando della divisione ‹Imam Hussein› nel sud del Libano. La Marina ha anche colpito militanti di Hezbollah a Beirut.
Prima degli attacchi, dichiara l'Idf, sono state adottate misure per ridurre il rischio di danni ai civili, tra cui l'uso di avvisi preventivi, munizioni di precisione e sorveglianza aerea.
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10.15
12 i morti nei raid israeliani nel centro di Beirut
È salito a 12 morti e 41 feriti il bilancio dei raid israeliani su quartieri densamente popolati nel centro di Beirut. Lo rende noto il ministero della Sanità libanese.
A quanto si è appreso, due attacchi hanno colpito nelle prime ore di oggi il quartiere di Zuqaq al-Blat, nel centro di Beirut.
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09.57
Preso di mira nella notte il ministro dell'intelligence iraniana a Beirut
L'esercito israeliano ha preso di mira questa notte a Beirut Ismail Khatib, ministro dell'intelligence della Repubblica Islamica e il comandante della milizia ‹Imam Hussein›. Lo riferiscono i media israeliani.
Khatib ha ricoperto l'incarico sia nel governo di Ebrahim Raisi sia in quello di Pezeshkian. Fonti israeliane hanno riferito: «Attendiamo i risultati dell'attacco, sembra promettente».
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09.49
«Circa 90 navi son passate da Hormuz dall'inizio della guerra»
Circa 90 navi, tra cui petroliere, hanno attraversato lo Stretto di Hormuz dall'inizio della guerra con l'Iran, e il canale continua a esportare milioni di barili di petrolio nonostante la chiusura di fatto della via navigabile, secondo quanto riportato da piattaforme di dati marittimi e commerciali. È quanto scrive la Associated Press (AP) sul suo sito.
Molte delle navi che hanno attraversato lo stretto erano cosiddette ‹nascoste›, utilizzate per eludere le sanzioni e la supervisione dei governi occidentali, e probabilmente legate all'Iran, secondo quanto affermato dalla società di dati marittimi Lloyd's List Intelligence.
Più recentemente, anche navi con legami con l'India e il Pakistan sono riuscite ad attraversare lo stretto, in seguito all'intensificarsi dei negoziati tra i rispettivi governi.
Circa 20 navi sono state attaccate nella zona. Tuttavia, secondo le stime della piattaforma di analisi e dati commerciali Kpler, l'Iran è comunque riuscito a esportare ben oltre 16 milioni di barili di petrolio dall'inizio di marzo. A causa delle sanzioni occidentali e dei rischi associati, la Cina è stata il principale acquirente di petrolio iraniano.
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09.41
L'Idf ordina l'evacuazione a sud del fiume Zahrani nel Libano meridionale
L'esercito israeliano ha ordinato l'evacuazione dell'intera area a sud del fiume Zahrani nel sud del Libano.
«Le attività terroristiche di Hezbollah stanno costringendo l'Idf ad agire con forza in quella zona, e non ha intenzione di farti del male», avverte il portavoce militare su X, insistendo che «chiunque si trovi vicino a membri, strutture o armi di Hezbollah mette a rischio la propria vita».
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09.32
I media iraniani: «Arrestati 75 terroristi monarchici e dissidenti»
L'agenzia iraniana Fars, ritenuta vicina alle Guardie della rivoluzione, ha riportato l'arresto di 75 persone «associate a gruppi terroristici, all'Mko», ovvero il gruppo dissidente Mojahedin del Popolo Iraniano, «ai monarchici e alle reti ostili».
In un messaggio su X, Fars ha dichiarato che tra gli arrestati ci sono «individui che hanno insultato e dato fuoco alle immagini del leader martirizzato» Ali Khamenei, «alcuni provocatori attivi nel cyberspazio e membri di gruppi di hacker connessi a Starlink», la compagnia per l'accesso a internet satellitare di Elon Musk.
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09.22
Quattro forti esplosioni avvertite a Erbil
Almeno quattro forti esplosioni sono state udite a Erbil, capitale della regione autonoma del Kurdistan, nel nord dell'Iraq, secondo quanto riportato dai giornalisti dell'Afp.
Gruppi armati filo-iraniani hanno condotto una serie di attacchi con droni contro personale militare e interessi statunitensi negli ultimi giorni.
Mentre la difesa aerea intercettava i proiettili sopra Erbil, i giornalisti dell'Afp hanno visto una colonna di fumo levarsi dalla periferia della città, dove si trovano un consolato statunitense e truppe della coalizione internazionale anti-jihadista a guida statunitense di stanza all'aeroporto.
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09.15
Nuovo attacco israeliano nel centro di Beirut
Un nuovo attacco israeliano ha colpito il quartiere di Zuqaq al-Blat, nel centro di Beirut, secondo quanto riportato dai media statali. Si tratta del secondo attacco in quest'area densamente popolata dalle prime ore del mattino, senza alcun preavviso.
Un'esplosione è stata udita in tutta la capitale e la diretta televisiva dell'Afp-tv ha mostrato colonne di fumo levarsi dalla zona. Un edificio a Bashoura, sempre nel centro di Beirut, era stato colpito in precedenza, dopo un avvertimento israeliano.
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09.07
Teheran: «Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo»
Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha avvertito che le conseguenze della guerra in Medio Oriente «colpiranno tutti» e ha accolto con favore le critiche al conflitto provenienti dai paesi occidentali.
«L'ondata di ripercussioni globali è appena iniziata e colpirà tutti, indipendentemente dalla ricchezza, dalla religione o dalla razza», ha scritto ieri sera Araghchi allegando al suo messaggio una copia della lettera di dimissioni dell'alto funzionario antiterrorismo statunitense Joe Kent che ha protestato contro la guerra.
«Sempre più voci, tra cui funzionari europei e americani, definiscono ingiusta la guerra contro l'Iran. Anche altri membri della comunità internazionale dovrebbero fare lo stesso», ha aggiunto il ministro.
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08.59
Teheran e Mosca denunciano un attacco vicino a una centrale nucleare iraniana
Teheran e Mosca affermano che un attacco ha colpito ieri una zona vicino alla centrale nucleare iraniana di Bushehr, sul Golfo Persico, senza causare rilascio di materiale atomico né feriti.
L'amministratore delegato dell'azienda di energia nucleare russa Rosatom, Alexey Likhachev, ha dichiarato - citato dall'agenzia di stampa Tass - che «un attacco ha colpito l'area adiacente all'edificio del servizio di metrologia situato presso il sito della centrale nucleare di Bushehr, in prossimità dell'unità di potenza in funzione. Non ci sono state vittime tra il personale Rosatom. La situazione radioattiva del sito è normale».
L'Organizzazione per l'energia atomica dell'Iran (Oeai) ha da parte sua rilasciato una dichiarazione in cui afferma che «non si sono verificati danni economici, tecnici o umani e nessuna parte dell'impianto è stata danneggiata»
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08.51
Nuovo attacco all'ambasciata USA a Baghdad: «Colpita da un drone»
Un attacco con drone ha preso di mira stanotte l'ambasciata statunitense a Baghdad, secondo quanto riferito da una fonte della sicurezza e da testimoni.
«Un drone ha colpito direttamente l'ambasciata», ha dichiarato la fonte di sicurezza senza specificare se ci siano stati danni. Un secondo funzionario ha aggiunto che il drone è caduto «vicino alla recinzione di sicurezza dell'ambasciata».
L'attacco avviene poche ore dopo un altro attacco con droni e razzi contro l'ambasciata Usa nella capitale irachena.
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08.42
Sei morti e 24 feriti nei raid aerei israeliani su Beirut
Il Ministero della Salute libanese ha dichiarato che due raid israeliani sul centro di Beirut avvenuti nelle prime ore di oggi hanno ucciso almeno sei persone e ne hanno ferite altre 24, precisando che il bilancio è preliminare.
«Sul luogo sono stati recuperati anche resti umani e le loro identità saranno determinate tramite test del dna», si legge nella dichiarazione del dicastero.
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08.37
Gli USA: «Colpiti siti iraniani lungo la costa, vicino a Hormuz»
Il Comando centrale americano ha annunciato di aver colpito siti lungo la costa iraniana, in prossimità dello Stretto di Hormuz.
«Poche ore fa, le forze Usa hanno lanciato diversi proiettili perforanti da 5.000 libbre contro postazioni missilistiche iraniane lungo la costa iraniana vicino allo Stretto di Hormuz», si legge in un post del comando nel quale si spiega che «i missili antinave iraniani presenti in queste postazioni rappresentavano un rischio per la navigazione internazionale nello stretto».
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08.24
Bomba a grappolo su un sobborgo di Tel Aviv, morte due persone
Il servizio di ambulanze Magen David Adom annuncia la morte di due persone rimaste gravemente ferite nell'impatto di una bomba a grappolo iraniana nel sobborgo di Ramat Gan, a Tel Aviv. Si tratta di un uomo e di una donna.
Il lancio di missili iraniani ha inoltre devastato la stazione ferroviaria di Savidor e frammenti di un missile sono caduti nel cortile di una scuola a Gerusalemme.
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08.11
Giustiziato in Iran un uomo accusato di spionaggio per Israele
Un uomo condannato in Iran per spionaggio a favore di Israele è stato giustiziato oggi, secondo quanto annunciato dalle autorità giudiziarie del Paese.
«La condanna a morte di una spia al servizio del regime sionista, che ha fornito immagini e informazioni su siti sensibili nel Paese agli agenti del Mossad, è stata eseguita questa mattina», ha riportato Mizan Online, sito web affiliato alla magistratura iraniana.
Secondo Mizan, Kourosh Keyvani era stato arrestato durante la guerra di 12 giorni tra Iran e Israele a giugno, nella quale gli Stati Uniti hanno colpito gli impianti nucleari iraniani. Il sito web ha descritto dettagliatamente gli incontri del sospettato con agenti del Mossad, il servizio segreto israeliano, e ha affermato che aveva ricevuto addestramento in «sei paesi europei e a Tel Aviv».
Si tratta della prima esecuzione annunciata dall'Iran dall'inizio della guerra contro Israele e Stati Uniti il 28 febbraio.
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08.00
Si apre il nostro live-ticker
Buongiorno e ben ritrovati sul nostro live-ticker. Qui troverete tutte le notizie che giungono dalla guerra in corso in Medio Oriente tra USA/Israele e Iran. Buona lettura!
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22:25
Il live-ticker si chiude qui
Grazie per averci seguito. Buonanotte!
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22:15
L'Iran conferma la morte di Larijani
Il Consiglio Supremo per la Sicurezza Nazionale iraniano ha confermato in serata la morte del suo capo.
Ali Larijani «ha ricevuto la dolce grazia del martirio», ha dichiarato il Consiglio in un comunicato, aggiungendo che anche il figlio, un altro funzionario e diverse guardie del corpo sono stati uccisi «all'alba».
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21:10
Nuovo colpo mortale al regime iraniano, «uccisi Larijani e Soleimani»
Le esplosioni che la scorsa notte hanno squarciato il silenzio di Teheran hanno sferrato un colpo micidiale al regime della Repubblica islamica.
Leggi l'articolo completo:
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21:05
Gli attacchi in Iran finora costati 12 miliardi di dollari agli USA
La guerra in Iran finora è costata agli Stati Uniti almeno dodici miliardi di dollari (9,4 miliardi di franchi al cambio attuale). A fare i conti è un funzionario dell'amministrazione del presidente Donald Trump.
La cifra è probabile che sottostimi il costo reale visto che non include né il dispiegamento di forze che ha preceduto l'attacco, ma neanche le spese di lungo termine per sostituire le armi usate.
Il Center for Strategic and International Studies (fabbrica di idee senza scopo di lucro e bipartisan, ossia con membri dei due partiti, repubblicano e democratico) aveva inizialmente stimato che le prime 100 ore dell'operazione fossero costate 891,4 milioni di dollari al giorno.
Un ritmo sostenuto che potrebbe spingere a breve l'amministrazione di Trump a richiedere nuovi fondi, riporta la rivista newyorkese Time.
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20:10
USS Tripoli salpata da Singapore per il Medio Oriente
La nave statunitense portaelicotteri d'assalto USS Tripoli, con a bordo circa 2200 marine, è salpata da Singapore diretta in Medio Oriente, riferisce l'emittente televisiva statunitense CNN citando non meglio precisate fonti informate.
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18:49
Nuovo attacco con droni contro l'ambasciata USA a Baghdad
Questa sera diverse forti esplosioni hanno scosso Baghdad, secondo quanto riportato da giornalisti dell'agenzia di stampa France-Presse (Afp). Un funzionario della sicurezza ha inoltre segnalato un attacco con droni e razzi contro l'ambasciata statunitense.
In un ristorante di Baghdad, un testimone ha riferito di aver visto esplosioni in cielo, causate dall'intercettazione di proiettili da parte del sistema di difesa aerea dell'ambasciata.
Un'altra testimone ha visto un incendio dal suo balcone vicino alla missione diplomatica, e anche il funzionario della sicurezza ha segnalato un incendio, provocato da un drone.
«L'ambasciata è stata bersaglio di un attacco con droni e razzi», ha dichiarato il funzionario in condizione di anonimato.
Negli ultimi giorni gruppi armati filoiraniani hanno effettuato diversi attacchi contro l'ambasciata statunitense in una zona fortemente fortificata del centro di Baghdad e contro un centro diplomatico e logistico statunitense presso l'aeroporto internazionale della capitale.
Ieri sera e stamane prima dell'alba, gli attacchi hanno preso di mira la missione diplomatica statunitense due volte, mentre un drone si è schiantato su un un albero su un hotel frequentato da diplomatici stranieri.
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18:00
Sospesi i voli di Swiss per Tel Aviv fino al 9 aprile
A causa dell'attuale situazione in Medio Oriente e delle conseguenti forti limitazioni del traffico aereo Swiss prolunga la sospensione dei voli da e per Tel Aviv: il vettore elvetico e le altre compagnie aeree del gruppo Lufthansa rinunciano a servire la città israeliana fino al 9 aprile compreso.
I passeggeri interessati possono cambiare gratuitamente la prenotazione per una data successiva oppure, in alternativa, ottenere il rimborso completo del prezzo del biglietto, ha indicato oggi l'azienda.
«Swiss continua a monitorare attentamente la situazione e la valuta costantemente insieme alle autorità competenti in Svizzera e sul posto, nonché in coordinamento con il gruppo Lufthansa», conclude la società.
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17:00
Trump insiste: «Non ci serve l'aiuto della NATO in Iran»
Il presidente statunitense Donald Trump continua ad attaccare gli alleati della Nato e in un lungo messaggio sulla sua rete sociale Truth Social scrive di «non aver più bisogno della loro assistenza militare».
Leggi l'articolo completo:
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16:36
Oltre 900 morti in Libano negli attacchi israeliani
Il ministero della sanità libanese ha annunciato oggi che gli attacchi israeliani hanno ucciso 912 persone nel paese dall'inizio della guerra tra Israele e l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista Hezbollah il 2 marzo scorso. Il precedente bilancio, risalente a ieri era di 886 vittime.
Il nuovo comunicato del ministero ha precisato che tra le vittime figurano 67 donne, 111 bambini e 38 operatori sanitari, mentre altre 2221 persone sono rimaste ferite.
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15:50
Il capo del Centro antiterrorismo USA si dimette per protesta dopo l'attacco all'Iran
Il direttore del Centro nazionale antiterrorismo statunitense si è dimesso per protesta contro la guerra di Stati Uniti e Israele all'Iran. Joe Kent lamenta che l'amministrazione del presidente Donald Trump sia entrata nel conflitto solo a seguito di «pressioni da parte di Israele e della sua potente lobby americana».
«Dopo molte riflessioni, ho deciso di rassegnare le mie dimissioni dalla posizione di direttore del Centro nazionale antiterrorismo, con effetto immediato. Non posso in buona coscienza sostenere la guerra in corso in Iran. L'Iran non rappresentava una minaccia imminente per la nostra nazione, ed è chiaro che abbiamo iniziato questa guerra a causa delle pressioni di Israele e della sua potente lobby americana», ha scritto sulla rete sociale X.
In una lettera indirizzata a Trump, Kent ha denunciato la «campagna di disinformazione» orchestrata da alti funzionari israeliani e dai media che ha minato la «piattaforma America First» (primato all'America) del presidente. Sostenitore di Trump da anni, Kent è un veterano della guerra in Iraq e, nella missiva, ha spiegato come a suo avviso le argomentazioni a sostegno dell'attacco all'Iran e le promesse di una rapida vittoria riecheggiano il dibattito sull'entrata in guerra in Iraq nel 2003.
Kent ha quindi fatto riferimento alla sua defunta moglie Shannon, crittografa militare morta in Siria. «Come veterano che ha partecipato a undici missioni di combattimento e come marito di una soldatessa morta in una guerra provocata da Israele, non posso appoggiare l'invio della prossima generazione a combattere e morire in una guerra che non apporta alcun beneficio al popolo americano né giustifica il costo delle vite americane», ha indicato.
Con l'uscita di Kent, la direttrice dei servizi segreti Tulsi Gabbard perde un consigliere importante, uno che finora ha premuto per un approccio più moderato nella politica estera.
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15.29
Netanyahu: «La morte di Larijani è un'opportunità per gli iraniani»
«Abbiamo eliminato Ali Larijani, il boss dei Guardiani della rivoluzione, il gruppo di gangster che de facto governa l'Iran e insieme a lui anche il capo della Forza Basij che diffonde il terrore tra la popolazione iraniana», ha detto il premier israeliano Benjamin Netanyahu in una dichiarazione video.
''Stiamo aiutando i nostri amici americani nel Golfo e stiamo indebolendo questo regime nella speranza di dare al popolo iraniano la possibilità di rovesciarlo. Non accadrà tutto in una volta, non sarà facile. Ma se persevereremo, daremo loro la possibilità di prendere in mano il proprio destino", ha detto il premier nel corso della riunione di governo, stando a quanto riporta il canale televisivo israeliano Channel 12 (Keshet 12).
Ali Larijani è stata una delle figure politiche e militari più influenti dell'Iran moderno, descritto spesso come l'uomo più potente del paese dopo la Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ucciso nel primo giorno della guerra scatenata da USA e Israele contro l'Iran. Suo fedelissimo, ricopriva incarichi strategici per la sopravvivenza del regime, a cominciare dal Consiglio supremo per la sicurezza nazionale.
Il Basij è una forza paramilitare iraniana fondata nel novembre del 1979. È subordinato e riceve ordini dall'esercito dei Guardiani della rivoluzione islamica iraniana, i cosiddetti pasdaran.
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14.26
L'Iran confisca centinaia di dispositivi Starlink
Il Ministero dell'Intelligence iraniano afferma in un comunicato di aver confiscato «centinaia di dispositivi Starlink inviati dal nemico», riferendosi a Stati Uniti e Israele. Lo riporta la Bbc citando media iraniani.
Nella nota Teheran ricorda che, secondo la legge, acquisire e utilizzare Starlink è un «crimine» e che durante la guerra chiunque lo faccia sarà punito con la «pena più severa».
L'utilizzo di Starlink in Iran è punibile con una pena detentiva fino a due anni, sottolinea il media britannico, ricordando che nel Paese è in vigore un'interruzione di internet dall'inizio della guerra, ma i residenti più esperti di tecnologia stanno utilizzando i dispositivi Starlink di SpaceX e condividendo le proprie connessioni con altri.
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14:20
Gli attacchi israeliani colpiscono la cerchia del potere iraniano
Israele sta prendendo sempre più di mira l'élite del regime iraniano con diversi attacchi mirati in un breve periodo di tempo. Il caso più recente è la morte del capo del Consiglio di sicurezza Ali Larijani.
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13.50
Gli alleati di Trump sono nervosi: «Sta perdendo il controllo della guerra»
Gli alleati di Donald Trump sono preoccupati per la guerra in Iran. Dopo aver appoggiato l'operazione, ora, a più di due settimane dall'inizio della campagna, temono che il presidente non controlli più come o quando la guerra finirà.
Il timore - riportano i media americani - è che gli attacchi iraniani allo Stretto di Hormuz stiano mettendo Trump alle strette, spingendolo verso una escalation che potrebbe includere anche l'invio di truppe di terra.
«Abbiamo chiaramente inflitto una sonora lezione all'Iran sul campo, ma ora sono loro ad avere il coltello dalla parte del manico», ha detto una fonte vicina alla Casa Bianca a Politico. «Sono loro a decidere per quanto tempo saremo coinvolti e se invieremo truppe di terra. Non mi sembra - ha aggiunto - che ci sia una via d'uscita se vogliamo salvare la faccia».
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13.33
L'UE: «In Libano situazione drammatica, subito il cessate il fuoco»
«Siamo profondamente preoccupati per la situazione in Libano. La situazione umanitaria è drammatica, con oltre 900.000 sfollati, pari a circa il 20% della popolazione. Qualsiasi ulteriore offensiva di terra aggraverebbe la crisi. I civili stanno pagando il prezzo più alto: circa 900 morti, tra cui oltre 100 bambini».
Lo ha detto un portavoce della Commissione Ue durante il briefing con la stampa, tornando a condannare «il rifiuto di Hezbollah di consegnare le armi e la prosecuzione degli attacchi indiscriminati contro Israele, che stanno trascinando il Libano in una spirale di violenza, in una guerra che né il Paese né il suo popolo hanno scelto».
«Accogliamo con favore l'appello delle autorità libanesi a negoziati diretti con Israele: è essenziale tornare al tavolo e concordare un cessate il fuoco immediato», ha sottolineato, aggiungendo che «gli attacchi contro civili, infrastrutture civili, personale sanitario, strutture mediche e anche contro Unifil sono ingiustificati, inaccettabili e devono cessare immediatamente».
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12.49
Teheran smentisce che Mojtaba Khamenei sia in Russia per cure mediche
L'ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, ha smentito le notizie secondo cui il nuovo leader supremo Mojtaba Khamenei si troverebbe in Russia per cure mediche.
«Prima del giorno dell'aggressione americana e sionista contro l'Iran, la mattina del mese sacro più venerato, la notizia della fuga del martire Khamenei in Venezuela e Russia ha dominato la copertura mediatica del movimento satanico. Oggi, la notizia del trasferimento della Guida suprema della Rivoluzione in Russia per cure è una nuova guerra psicologica. I leader iraniani non hanno bisogno di fuggire e nascondersi nei rifugi», ha dichiarato Jalali, citato dalla Tass.
Ieri la testata kuwaitiana Al-Jarida, avava riferito che Mojtaba Khamenei sarebbe stato segretamente trasportato a Mosca su un aereo militare russo per sottoporsi a un intervento chirurgico, dopo essere rimasto ferito nell'attacco del 28 febbraio.
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12.19
«Un reporter ha visto 80 corpi dopo l'attacco al centro medico di Kabul»
«Un reporter che ha visitato il luogo dell'attacco poco dopo, lunedì, e di nuovo oggi, ha visto almeno 80 corpi estratti dalle macerie o in sacchi per cadaveri»: lo scrive il New York Times sul suo sito web riferendosi al centro per la riabilitazione da droghe di Kabul che il governo talebano al potere in Afghanistan accusa le truppe pachistane di aver colpito in un raid aereo.
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11.53
Tre persone uccise da Israele nei raid nel sud del Libano
Almeno tre persone sono state uccise negli ultimi raid aerei israeliani nel sud del Libano, secondo quanto riferito dall'agenzia governativa libanese Nna. Le fonti affermano che il bombardamento ha colpito la città di Bint Jbeil, dove oltre alle tre vittime si registrano anche diversi feriti trasportati negli ospedali della zona.
Nelle ultime ore l'aviazione israeliana ha condotto altri attacchi contro diverse località del Libano meridionale, tra cui Jarmaq nel distretto di Jezzine, Yohmor Shqif nella regione di Nabatiye e Aitit nel distretto di Tiro. A Aitit tre persone sono rimaste ferite in seguito a due successive incursioni di droni israeliani, secondo quanto riferisce la stessa agenzia ufficiale libanese.
Altri bombardamenti hanno preso di mira i villaggi di Jmaijme e Burj Qalawie, nel distretto di Bint Jbeil. In quest'ultimo caso il sito colpito si trova nelle vicinanze di un orfanotrofio.
Parallelamente, l'artiglieria israeliana ha colpito in modo continuativo anche le località di Kafra, sempre nel distretto di Bint Jbeil, e le aree attorno a Debbin, nel distretto di Marjoyun, nei pressi del campo di Marj al-Khukh.
Altri tiri di artiglieria hanno interessato anche la località di Baraashit, dove sono intervenute squadre di soccorso per liberare le strade dalle macerie e consentire il passaggio dei veicoli nel villaggio.
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11.46
Khamenei ha respinto le proposte per ridurre le tensioni con gli USA
Il leader supremo iraniano, l'ayatollah Mojtaba Khamenei, ha respinto le proposte di riduzione delle tensioni o di cessate il fuoco con gli Stati Uniti, presentate a Teheran da due Paesi intermediari. Lo scrive Reuters sul suo sito citando un alto funzionario iraniano, che ha chiesto di rimanere anonimo.
Il funzionario ha affermato che la Guida Suprema ha dichiarato che non è «il momento giusto per la pace finché gli Stati Uniti e Israele non saranno messi in ginocchio, non avranno accettato la sconfitta e non avranno pagato un risarcimento».
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11.23
Un presunto messaggio di Larijani pubblicato sui social
I profili di X e Telegram di Ali Larijani, segretario del consiglio di sicurezza dell'Iran, hanno pubblicato una nota scritta a lui attribuita dopo che Israele aveva dichiarato di averlo colpito e ucciso in un raid notturno su Teheran.
Il messaggio di Larijani, ritenuto il funzionario più influente della Repubblica islamica, riguarda la cerimonia funebre per dei soldati della Marina iraniana.
«Il loro ricordo rimarrà per sempre nei cuori della nazione iraniana e questi martiri costituiranno per molti anni le fondamenta dell'Esercito della Repubblica Islamica nella struttura delle forze armate», si legge nel testo.
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11.15
Almeno 200 militari USA feriti nella guerra contro l'Iran
Almeno 200 soldati statunitensi sono rimasti feriti nella guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, secondo un portavoce militare statunitense. «Dall'inizio dell'Operazione Epic Fury, circa 200 militari statunitensi sono rimasti feriti», ha dichiarato al Guardian via e-mail il capitano Tim Hawkins, portavoce del Comando Centrale degli Stati Uniti.
«La stragrande maggioranza di queste ferite è di lieve entità», ha aggiunto Hawkins, precisando che 180 soldati sono già tornati in servizio. Il portavoce non ha fornito ulteriori dettagli sul tipo di ferite riportate dai militari o sulle loro cause.
In precedenza, Abc News aveva riportato che tra le ferite si annoveravano ustioni, ferite da schegge e lesioni cerebrali traumatiche (Tbi), citando un funzionario statunitense anonimo. Dei 200 feriti, almeno 10 militari sono stati «gravemente feriti», aveva precedentemente dichiarato Hawkins alla stessa emittente.
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11.07
Il ministro della difesa israeliano conferma l'uccisione di Larijani a Teheran
Il media israeliano Ynet ha avuto la conferma dal ministro della Difesa Israel Katz che il potente segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano Ali Larijani è stato ucciso nell'attacco notturno dell'Idf a Teheran.
Larijani era considerato l'uomo più influente del regime iraniano, nonché il leader di fatto della Repubblica islamica. È inoltre ritenuto ampiamente responsabile della brutale repressione delle proteste in Iran dello scorso gennaio.
‹'Sono appena stato informato dal capo di stato maggiore che il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale Ali Larijani e il comandante dei Basij sono stati uccisi questa notte, raggiungendo il capo del programma di distruzione Ali Khamenei, e tutti i membri sconfitti dell'asse del male nelle profondità dell'inferno›', ha annunciato il ministro della Difesa israeliano Israel Katz in una dichiarazione video accanto al capo di Stato maggiore
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11.01
«Il negoziatore di Netanyahu ammette colloqui con il Governo libanese»
L'ex ministro e negoziatore israeliano Ron Dermer ha ammesso per la prima volta con il sito di notizie israeliano Ynet di essere tornato a lavorare per Benjamin Netanyahu e di essere stato incaricato di condurre i negoziati con il governo libanese.
«Mi ha chiesto di intervenire», ha dichiarato l'ex ministro, che si era ritirato dalla vita pubblica in novembre dopo i negoziati per l'accordo di pace a Gaza.
Dermer ha raccontato di aver iniziato a «fare progressi con il Libano» verso un accordo politico: «È possibile parlare di un potenziale accordo di pace ma affinché un'intesa venga attuata Hezbollah dovrà essere disarmato. Non sacrificheremo la nostra sicurezza»
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10.51
Teheran: «Hormuz bloccato per impedire rifornimenti alle basi USA»
L'ambasciatore iraniano a Mosca, Kazem Jalali, ha affermato che lo stato di guerra in vigore nello Stretto di Hormuz serve a impedire agli Stati Uniti di rifornire le proprie basi.
«Gli Stati Uniti stanno usando le loro basi militari situate negli stati arabi del Golfo per attaccare la Repubblica Islamica dell'Iran, nonostante questi Paesi avessero precedentemente fornito garanzie all'Iran e dichiarato apertamente che il loro territorio e il loro spazio aereo non sarebbero stati usati contro l'Iran. Tuttavia, ora ci sono indicazioni inconfutabili che gli Stati Uniti stiano usando queste basi contro di noi», ha dichiarato Jalali all'agenzia di stampa russa Tass.
«Le rotte logistiche e di rifornimento verso queste basi passano attraverso lo Stretto di Hormuz. L'Iran controlla il transito delle navi attraverso questo stretto. Lì è in vigore la legge marziale e l'Iran sta adottando misure per limitare la logistica del nemico per la propria sicurezza», ha osservato il diplomatico iraniano.
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10.46
Israele: «Ucciso in Iran il capo dei Basij Gholamreza Soleimani»
«L'aeronautica Militare israeliana, agendo sulla base delle informazioni di intelligence ha preso di mira ed eliminato Gholamreza Soleimani, che da sei anni operava come comandante dell'unità Basij, le forze che fanno parte dell'apparato armato del regime iraniano».
Lo comunica l'esercito israeliano (Idf) aggiungendo che durante le proteste interne in Iran, in particolare nei periodi più recenti in cui le manifestazioni si sono intensificate, le forze Basij sotto il comando di Soleimani hanno guidato le principali operazioni di repressione.
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10.36
Era Larijani l'obiettivo dei raid notturni su Teheran
Ali Larijani, segretario del Consiglio supremo per la sicurezza nazionale iraniano, era tra gli obiettivi dell'attacco notturno dell'aeronautica israeliana a Teheran. L'esito dei raid non è ancora noto. Lo riferiscono i media israeliani citando fonti della difesa.
Tra gli obiettivi dell'attacco dell'Idf in Iran durante la notte, anche il comandante delle forze Basij, Gholamreza Soleimani. Non è ancora chiaro se Soleimani sia stato ucciso o ferito nell'attacco.
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10.22
«Le scorte alle navi non garantiranno un passaggio sicuro da Hormuz»
Le scorte navali attraverso lo Stretto di Hormuz non «garantiranno al 100%» la sicurezza delle navi che tentano di attraversare lo Stretto di Hormuz. A dirlo è il capo dell'Organizzazione marittima internazionale (Imo) al Financial Times.
L'assistenza militare «non è una soluzione a lungo termine o sostenibile» per riaprire lo Stretto visto che «riduce il rischio, ma il rischio rimane. Le navi mercantili e i marittimi possono essere colpiti», ha affermato Arsenio Dominguez al quotidiano.
«Siamo danni collaterali di un conflitto le cui cause profonde non hanno nulla a che fare con la navigazione» ha aggiunto Dominguez, ricordando che parte del problema risiede nella conformazione geografica dello stretto.
Nel suo punto più ravvicinato infatti è largo solo 33 km, ma la larghezza complessiva dei canali di navigazione in acque profonde utilizzabili dal traffico in entrambe le direzioni è di sole due miglia nautiche (circa 4 km).
Lo Stretto di Hormuz è poi delimitato sul lato iraniano da montagne, che favoriscono gli aggressori, i quali possono colpire le navi dall'alto con scarso preavviso.
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10.17
Idf: «Una seconda Divisione aggiunta alle operazioni via terra in Libano»
Oltre alla Divisione 9, anche le forze della Divisione 36 si sono aggiunte nei giorni scorsi alle operazioni israeliane via terra nel Libano meridionale.
Lo riferisce il portavoce dell'esercito israeliano (Idf) in una nota, aggiungendo che ‹'le truppe continuano i loro sforzi per stabilire la difesa avanzata al confine per eliminare le minacce e creare un ulteriore livello di sicurezza per la popolazione del nord.
Prima dell'ingresso delle forze, Idf ha attaccato numerosi obiettivi terroristici nella zona utilizzando artiglieria e l'aviazione›'.
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10.03
Petroliera colpita al largo tra Emirati e Oman: «Danni lievi»
L'Autorità britannica per le operazioni marittime commerciali (Ukmto) ha riferito che una petroliera è stata colpita a est di Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti, al largo della costa confinante con l'Oman, da un'arma non identificata.
Secondo il rapporto, i danni sono stati lievi e nessun membro dell'equipaggio è rimasto ferito. Lo riporta il media israeliano Ynet.
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09.41
Una persona uccisa nella notte ad Abu Dhabi dai detriti di un missile
Un cittadino pakistano è stato ucciso da schegge di un missile ad Abu Dhabi nella notte. Lo hanno dichiarato funzionari governativi e lo riporta Al Jazeera.
In una dichiarazione le autorità hanno affermato che l'incidente è avvenuto in seguito alla «intercettazione di un missile balistico da parte dei sistemi di difesa aerea».
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09.24
Aerei israeliani bombardano tre quartieri di Beirut
Tre quartieri di Beirut sono stati bombardati, secondo quanto riportano i media libanesi, poco dopo che Israele ha annunciato attacchi contro Hezbollah, nella capitale libanese, e su Teheran.
Aerei israeliani hanno bombardato i quartieri di Kafaat e Haret Hreik, nella periferia meridionale della capitale, e un raid ha colpito un appartamento ai piani superiori di un edificio residenziale a Doha Aramoun, nella stessa zona.
«Una serie di raid e bombardamenti di artiglieria hanno preso di mira le città meridionali all'alba», ha riportato l'Agenzia Nazionale di Stampa libanese.
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09:02
Attacco con droni e razzi contro l'ambasciata americana a Baghdad
L'ambasciata statunitense a Baghdad è stata colpita da un attacco con droni e razzi, dopo che un attacco simile era avvenuto poche ore prima. Lo ha riferito un funzionario della sicurezza.
La difesa aerea, secondo quanto riporta un giornalista dell'AFP, ha intercettato un primo vettore mentre il secondo - si tratterebbe di un drone - ha colpito la sede diplomatica provocando una esplosione. Dall'ambasciata si è levata una colonna di fumo nero.
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08:40
Esplosioni a Dubai e Doha dopo l'allerta missili
Tre esplosioni hanno riecheggiato a Dubai dopo un allarme missilistico nelle prime ore di oggi. Lo ha constatato un corrispondente dell'«Agence France Press» (Afp).
Le esplosioni sono seguite a un avviso sui telefoni cellulari rivolto ai residenti, che li invitava a «cercare immediatamente un luogo sicuro» a causa di «potenziali minacce missilistiche».
Numerose deflagrazioni sono state udite anche a Doha. Il Qatar, come diverse nazioni del Golfo, è stato preso di mira da droni e missili negli ultimi giorni, mentre Teheran intensifica la sua campagna di rappresaglia per gli attacchi degli Stati Uniti e di Israele contro l'Iran.
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08:30
Australia non manderà nave da guerra, no a coalizione
L'Australia non manderà una nave da guerra nel Medio Oriente, mentre il presidente Usa Donald Trump chiede ai paesi vicini di unirsi in una coalizione navale per assicurare passaggio sicuro alle petroliere attraverso lo stretto di Hormuz.
«L'Australia non ha ricevuto richieste dagli Stati Uniti di mandare una nave da guerra nello stretto di Hormuz, e non la manderebbe anche se venisse chiesto», ha detto la ministra dei trasporti Catherine King alla radio ABC.«Non è qualcosa che ci è stato chiesto e non manderemo una nave se ci venisse chiesto», ha aggiunto la ministra.
«Siamo stati molto chiari su quello che è il nostro contributo in relazione alle richieste, ovviamente aerei per assistere con la difesa, specialmente dato il numero di australiani che si trovano in quell'area», ha aggiunto.
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08:10
Il petrolio in aumento di oltre il 5% per la guerra con l'Iran
Il prezzo del petrolio è balzato di oltre il 5 per cento, mentre diversi Paesi si sono opposti alla richiesta di Donald Trump di contribuire alla sicurezza dello strategico Stretto di Hormuz e l'Iran ha preso di mira i paesi vicini produttori di greggio.
Intorno alle 7.15 , il benchmark statunitense West Texas Intermediate era in rialzo del 5,16 per cento a 98,32 dollari al barile, mentre anche il Brent ha guadagnato oltre il 5 per cento prima di ritracciare.
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07:50
Riprende il live-ticker
Buongiorno, apriamo ora il nostro live ticker sul Medio Oriente: seguiremo in tempo reale tutti gli sviluppi, tra tensioni, dichiarazioni e possibili scenari.
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22:02
Il live-ticker si chiude qui
Grazie per averci seguito, buonanotte.
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22:01
200 soldati USA feriti in 7 Paesi durante conflitto con Iran
Circa 200 militari statunitensi sono rimasti feriti in sette paesi del Medio Oriente dall'inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, ha indicato oggi un portavoce militare statunitense.
«La stragrande maggioranza di queste ferite è di lieve entità e oltre 180 soldati sono già tornati in servizio», mentre «dieci sono classificati come feriti gravi», ha affermato il capitano Tim Hawkins, portavoce del comando militare statunitense per il Medio Oriente (Centcom).
Gli infortuni si sono verificati in Paesi della regione: Bahrein, Iraq, Israele, Giordania, Kuwait, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti, ha aggiunto Hawkins.
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21:05
Trump si scaglia contro gli alleati e la NATO, ma l'Europa lo molla su Hormuz
«Non è la guerra dell'Europa. Non è la guerra della Nato». Lo schermo dell'UE al presidente statunitense Donald Trump si riassume in poche parole e in una posizione ferma che, con il protrarsi sine die della guerra in Iran, potrebbe avere conseguenze imprevedibili.
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20:50
Israele stringe sul Libano, avanza l'operazione di terra nel sud
La nuova fase dell'operazione dell'esercito israeliano nel sud del Libano è iniziata l'altro ieri, quando le truppe sono avanzate da sette a nove chilometri nella cosiddetta area di sicurezza, la zona cuscinetto al confine tra i due paesi.
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20:05
L'UE pensa a una missione ONU per lo Stretto di Hormuz
La guerra in Iran «non è la guerra dell'Europa». L'alta rappresentante dell'UE per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas riassume senza giri di parole la posizione dei 27 dopo il Consiglio affari esteri, chiamato a trovare un punto di convergenza anche in vista del vertice dei leader di giovedì.
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18:15
Oltre un milione di sfollati in Libano
Le autorità libanesi hanno annunciato oggi che oltre un milione di persone si sono registrate come sfollate dall'inizio della guerra, il 2 marzo scorso, tra Israele e l'organizzazione paramilitare islamista sciita e antisionista libanese Hezbollah.
Un comunicato indica che il numero di sfollati che si sono registrati su un sito web affiliato al ministero degli affari sociali ha raggiunto quota 1'049'328, di cui 132'742 ospitati in oltre 600 rifugi collettivi.
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17:50
Trump: «La campagna contro l'Iran continua in piena forza»
«La campagna contro l'Iran continua in piena forza», ha detto il presidente statunitense Donald Trump alla Casa Bianca, ribadendo che il regime di Teheran è stato «distrutto».
«La campagna militare è continuata a pieno ritmo negli ultimi giorni. L'equipaggiamento antiaereo iraniano è decimato. Abbiamo colpito più di 7000 obiettivi in tutto l'Iran», ha detto sottolineando che all'Iran «sono rimasti pochi missili».
Gli Stati Uniti hanno «hanno ridotto del 90% i lanci di missili balistici dell'Iran e del 95% gli attacchi con droni. Non ne hanno più molti a disposizione».
«Oltre 100 navi iraniane sono state affondate o distrutte», tra le quali tutte le 30 navi posamine, ha detto Trump avvertendo però che Teheran potrebbe utilizzare altre imbarcazioni per minare le acque del Golfo Persico. «Non sappiamo se abbiano posato qualche mina nello Stretto di Hormuz».
«Basta una parola e distruggo anche gli impianti petroliferi dell'Iran», ha aggiunto. «Con l'obiettivo di una futura ricostruzione di quel paese non voglio farlo, ma le cose possono cambiare».
L'Iran usa Stretto di Hormuz come un'arma
«L'Iran usa lo stretto di Hormuz come un'arma», ha poi sottolineato. «Incoraggiamo i paesi le cui economie dipendono dallo Stretto ad aiutarci. Alcuni paesi non sono entusiasti di aiutarci. E il livello di entusiasmo per me è importante».
«Vogliamo che ci aiutino», ha aggiunto Trump nominando alcuni paesi fra i quali il Giappone, la Cina, la Corea del Sud e l'Europa. «Per 40 anni vi abbiamo protetto e non volete essere coinvolti in qualcosa di minore?».
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16:50
L'Iran lancia un appello ai Paesi musulmani
Ali Larijani, segretario del Consiglio per la sicurezza dell'Iran e influente figura della Repubblica islamica, ha lanciato un appello ai paesi musulmani chiedendo di scegliere se sostenere Teheran oppure gli Stati Uniti e Israele.
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16:20
Ancora 1000 turisti svizzeri bloccati in Medio Oriente
Sono circa un migliaio i turisti svizzeri ancora bloccati in Medio Oriente a causa della guerra. Lo ha reso noto oggi in conferenza stampa a Berna Monika Schmutz Kirgöz, del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE). Altri 6600 sono registrati quali residenti nei Paesi del Golfo.
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16:00
Grande frammento di missile cade vicino all'ufficio Netanyahu
Nell'ultimo attacco lanciato dall'Iran, una grossa scheggia di missile è caduta vicino all'ufficio del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu a Gerusalemme. Fotografie sono state pubblicate dai soccorritori.
I vigili del fuoco hanno anche diffuso l'immagine di un enorme frammento di missile lanciato dall'Iran e caduto su un'abitazione a Gerusalemme. Colpita anche la sede di una grande scuola ebraica.
I soccorritori riferiscono che nell'area della Città Santa un uomo di 42 anni è stato ferito da schegge incandescenti e ha riportato ustioni.
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15:30
NATO: «Contatti individuali di alcuni alleati con USA per Hormuz»
«Gli alleati si sono già attivati per garantire una maggiore sicurezza nel Mediterraneo. Sappiamo che alcuni alleati stanno discutendo a livello individuale con gli Stati Uniti e altri su cosa in più possano fare, anche in relazione alla sicurezza nello Stretto di Hormuz».
Lo afferma un funzionario della Nato a proposito delle dichiarazioni del presidente statunitense Donald Trump, che ha esortato i suoi alleati e la Cina a intervenire per garantire la sicurezza dello Stretto.
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14:15
L'Iran «oltrepassa i limiti del diritto alla legittima difesa»
L'Iran ha «oltrepassato i limiti del diritto alla legittima difesa» in alcune delle sue azioni di ritorsione in Medio Oriente. Lo ha affermato oggi a Ginevra, dinanzi al Consiglio dei diritti umani dell'Onu, una rappresentante della missione svizzera.
Berna si è peraltro detta profondamente allarmata anche dal «rapido» e «pericoloso» deterioramento della sicurezza a seguito degli attacchi statunitensi e israeliani e ha messo sullo stesso piano questi due Paesi e l'Iran per quanto riguarda il ricorso alla forza che minaccia la regione.
La Svizzera ha invitato tutte le parti alla «moderazione» e denunciato ancora una volta la «repressione violenta» in Iran delle manifestazioni dello scorso gennaio, che ha provocato migliaia di vittime.
Anche le restrizioni alle libertà fondamentali e l'assenza di processi equi violano gli obblighi internazionali dell'Iran, ha aggiunto.
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14:00
Ecco come funziona la struttura di potere dell'Iran
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13.08
Starmer: «È vitale riaprire lo stretto di Hormuz, ma non è un compito facile»
Riaprire lo Stretto di Hormuz «è vitale» per il mondo e per i commerci globali, ma «non è un compito facile». Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer illustrando al Paese alcuni interventi d'emergenza del suo governo per far fronte all'impennata del costo della vita e delle bollette innescata dalla guerra in Iran.
Starmer ha invece glissato sulla sollecitazione di Donald Trump a inviare navi da guerra per riaprire lo Stretto di Hormuz, limitandosi a evocare la necessità di formare «una coalizione» allargata a «diversi Paesi» per garantire la navigazione e parlando di contatti in corso con «gli alleati europei» e altri.
Incalzato dai giornalisti a rispondere in modo chiaro ed esplicito alle sollecitazioni di Trump, il premier britannico ha replicato che sulla questione di Hormuz «è in corso una discussione, ma non siamo ancora allo stadio di una decisione».
Ha quindi ribadito di averne parlato ieri al telefono con il presidente degli Usa e di aver avviato «discussioni» al riguardo con gli «alleati europei», oltre che con il leader canadese Mark Carney, in visita oggi a Londra. Ha poi annunciato anche un nuovo faccia a faccia col presidente ucraino Volodymyr Zelensky, insistendo sulla necessità di «non dimenticare» la guerra in Ucraina e di evitare di far sì che il conflitto con l'Iran si trasformi in «un favore a Vladimir Putin».
Per giungere alla riapertura dello Stretto di Hormuz, e per garantire il ritorno a una navigazione sicura, secondo Starmer occorre «coinvolgere il maggior numero di Paesi alleati possibile» attraverso «un piano sostenibile e credibile».
«Non siamo ancora a questo punto», ha rimarcato, tornando a invocare in parallelo «una de-escalation» bellica in Medio Oriente.
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12.51
Sanchez: «Serve coraggio per apprendere la lezioni dalla guerra in Iraq»
Il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha ribadito la necessità di rafforzare il diritto internazionale e il multilateralismo di fronte alle crisi globali, criticando l'operazione militare contro l'Iran, e ha invocato una maggiore unità nell'Ue.
Lo ha affermato in un'intervista al podcast ‹The Rest is Politics›, condotto da Rory Stewart e Alastair Campbell, riferisce la Moncloa.
Sulla guerra in Iran, Sanchez ha sottolineato che «serve coraggio per imparare lezioni come quelle della guerra in Iraq nel 2003», ribadendo il «no alla guerra» ed esortando ad agire «nel rispetto del diritto internazionale».
Interrogato sulle critiche del presidente statunitense Donald Trump, che ha minacciato più volte di interrompere le relazioni commerciali con Madrid, Sanchez ha ricordato che queste sono gestite nel quadro dell'Ue e che «fu Trump ad avviare una guerra commerciale con i suoi alleati».
Madrid, ha aggiunto, vuole mantenere solide relazioni con Washington, ma ritiene «necessario rafforzare l'unità europea».
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12.37
Dall'UE 450 milioni di aiuti umanitari al Medio Oriente per il 2026
La Commissione europea ha confermato uno stanziamento di 450 milioni di euro (circa 407 milioni di franchi) in aiuti umanitari per Palestina, Libano, Siria e Giordania nel 2026.
Con i principali donatori che si ritirano dalla regione e il diritto internazionale umanitario sottoposto a una pressione senza precedenti, l'Ue sta continuando a fornire assistenza salvavita a milioni di persone, segnala l'esecutivo comunitario in una nota.
La Siria riceverà 210 milioni per interventi di emergenza salvavita e attività di protezione, la Palestina 124 per assistenza alimentare, sanitaria, protezione, alloggio e istruzione e il Libano altri 100 per assistenza sanitaria di emergenza, assistenza di base alle famiglie indigenti, servizi di protezione, alloggio e istruzione per i bambini che non frequentano la scuola.
Infine 15,5 milioni sono riservati alla Giordania nei settori di sanità e protezione e altri 8 all'assistenza multisettoriale in Egitto
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12.12
Quattro morti, tra cui due bimbi, nei raid di Israele nel sud di Beirut
È di 4 uccisi tra cui due bambini il bilancio di un raid aereo di Israele nel sud del Libano, secondo quanto riferisce il ministero della sanità libanese citato dall'agenzia governativa Nna.
Le fonti precisano che il bombardamento di Israele è avvenuto a Qantara, località nel settore centrale del fronte di guerra con Hezbollah.
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11.37
Israele: «142 feriti nelle ultime 24 ore per attacchi dell'Iran»
Il ministero della Salute israeliano, nel suo ultimo aggiornamento, riferisce che nelle ultime 24 ore 142 persone ferite sono state ricoverate in ospedale in seguito agli attacchi missilistici dall'Iran.
Il ministero non fornisce una ripartizione delle cause dei feriti, e alcuni potrebbero essere stati causati da persone che cercavano riparo, piuttosto che essere una conseguenza diretta del lancio di missili dall'Iran o di razzi dal Libano.
Dall'inizio della guerra con l'Iran, il 28 febbraio, 3.369 persone sono state portate in ospedale, di cui 81 sono attualmente ricoverate: tra queste, una persona è in condizioni critiche, sette in condizioni gravi, 14 in condizioni moderate e 59 in buone condizioni. Le cifre del ministero includono sia civili che soldati.
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11.14
Iran: «Nessun contatto con gli USA per un cessate il fuoco»
Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha negato qualsiasi contatto con gli Stati Uniti in merito al conflitto. «L'Iran non ha chiesto un cessate il fuoco e il conflitto deve finire in modo da garantire che non si ripeta», ha affermato Araghchi.
Ieri sera, a bordo dell'Air Force One, Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti a proposito dell'Iran: «Stiamo parlando con loro. Ma non credo che siano pronti».
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10.34
Croce rossa: In Libano 900mila sfollati, molti ancora per strada
Sono circa 900mila gli sfollati in Libano e molti di loro sono ancora nelle strade a due settimane dallo scoppio delle nuove tensioni con Israele. Lo riferisce la Croce rossa libanese in un comunicato citato dai media di Beirut.
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10.16
Iran: «Nessuna clemenza per gli affiliati a USA e Israele»
Il capo della Magistratura iraniana, Gholam Hossein Mohseni Ejei, ha invitato i tribunali a non mostrare «indulgenza» per le persone affiliate a Israele e gli Stati Uniti, nel contesto del conflitto in corso.
«Non dobbiamo ritardare o mostrare indulgenza nell'esecuzione dei verdetti definitivi contro coloro che, durante la guerra e i disordini, hanno commesso crimini ed erano affiliati al nemico aggressore», ha detto Ejei, come riferisce l'agenzia di stampa Tasnim, aggiungendo che è «necessario accelerare la revisione e la risoluzione dei casi che coinvolgono elementi accusati di minacciare la sicurezza pubblica».
Nelle ultime settimane, le autorità iraniane hanno condotto vaste retate in tutto il Paese, arrestando centinaia di persone sospettate di collaborare con Israele e gli Stati Uniti, secondo quanto riportato dai media locali, nel contesto del conflitto scoppiato il 28 febbraio.
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09.52
Il commissario UE: «La crisi dell'energia può aggravarsi, abbiamo un problema di prezzi»
«Siamo consapevoli che non dobbiamo solo monitorare la situazione ma anche prepararci perché la situazione può aggravarsi ulteriormente. Dobbiamo essere pronti ad attuare misure a breve termine per cercare di aiutare gli Stati membri».
Lo ha detto il commissario Ue all'energia, Dan Jorgensen, all'arrivo al Consiglio Ue Energia, interpellato sull'impatto energetico della guerra in Medio Oriente.
L'Ue non dipende «così tanto dall'approvvigionamento di combustibile, sia gas che petrolio, proveniente dall'area quindi non abbiamo un problema di sicurezza, ma abbiamo un problema di prezzi», ha sottolineato.
«Non abbiamo un problema di sicurezza dell'approvvigionamento ma siamo influenzati dai prezzi del gas e del petrolio molto elevati sul mercato globale.
Tuttavia, in Ue ci troviamo in una situazione migliore rispetto» alla crisi energetica «del 2022 perché abbiamo più energie rinnovabili nel nostro sistema, perché abbiamo diversificato la nostra offerta e perché ci sono meno ore in cui è il gas a determinare il prezzo dell'elettricità», ha evidenziato il commissario Ue.
«Ovviamente ne risentiamo, è importante che restiamo in carreggiata, che facciamo tutto il possibile per implementare più energie rinnovabili più velocemente», ha aggiunto.
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09.37
«Blackout di internet in Iran in corso da 17 giorni»
L'osservatorio della rete Netblocks ha denunciato che il blocco di internet in Iran è giunto al 17mo giorno.
«Nelle ultime 24 ore si è registrato un calo nell'infrastruttura di rete delle telecomunicazioni riservate, riducendo ulteriormente la disponibilità delle VPN», ovvero reti private virtuali utilizzate per aggirare la censura, riferisce Netblocks, che ha monitorato il blackout di internet nel Paese da quando è entrato in vigore con l'inizio del conflitto tra Usa, Israele e Iran.
Secondo l'osservatorio della rete, l'ulteriore inasprimento delle restrizioni ha messo offline anche alcuni utenti autorizzati dal governo centrale ad accedere ad internet tramite una rete separata da quella globale e gestita localmente dalla Repubblica islamica.
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09.10
Kallas: «A Hormuz si ipotizza un'iniziativa Onu come nel Mar Nero sul grano»
«Nel fine settimana ho parlato con il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres per capire se è possibile avere un'iniziativa a Hormuz come quella sul Mar Nero per il grano dell'Ucraina». Lo ha detto l'alto rappresentante Ue Kaja Kallas arrivando al Consiglio affari esteri.
La chiusura dello stretto rappresenta un grave pericolo per le forniture di petrolio, specie per l'Asia, ma la situazione è problematica «anche per quanto riguarda i fertilizzanti», ha detto Kallas. «E se quest'anno ci sarà carenza di fertilizzanti, l'anno prossimo si verificherà anche una carenza di cibo».
«Oggi cercheremo di capire se è possibile cambiare il mandato della missione Aspides, il punto è capire se gli Stati membri vogliono usare questa operazione per la sicurezza nell'area dello stretto di Hormuz», ha aggiunto l'ex prima ministra estone.
«Abbiamo proposte sul tavolo, oggi ne parleremo», ha aggiunto precisando che la linea di comando di Aspides è «già pronta» ma si può immaginare anche una collaborazione nel quadro della coalizione dei volenterosi ventilata dalla Francia. Kallas ha sottolineato che la sicurezza della navigazione «serve ora».
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09.05
Ad Abu Dhabi auto colpita da un missile, un morto
Una persona di origini palestinesi è rimasta uccisa alla periferia della capitale emiratina Abu Dhabi quando un missile ha colpito la sua auto: lo hanno riferito le le autorità, mentre l'Iran prosegue gli attacchi nel Golfo in risposta ai raid di Usa e Israele sul proprio territorio.
Le autorità «sono intervenute a seguito di un incidente avvenuto nella zona di Al Bahyah nel quale un missile ha colpito un veicolo civile, causando la morte di un cittadino palestinese», si legge in un comunicato delle autorità di Abu Dhabi.
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08.59
All'aeroporto di Dubai ripresa graduale dei voli
I voli da e per l'aeroporto internazionale di Dubai sono in fase di «graduale ripresa», dopo che le operazioni sono rimaste sospese per alcune ore «come misura precauzionale»: lo si apprende dall'account su X dello scalo stesso.
La sospensione di decolli e atterraggi era stata decisa in seguito a un «incidente» con un drone che ha provocato un incendio nelle vicinanze dell'aeroporto.
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08.55
Venti marinai di una nave attaccata a Hormuz rientrati in Thailandia
Venti membri dell'equipaggio thailandese di una nave mercantile attaccata nello Stretto di Hormuz sono rientrati in Thailandia oggi, mentre tre dei loro colleghi sono ancora bloccati a bordo del vascello nel Golfo.
I 20 marinai sono atterrati nel principale aeroporto internazionale della Thailandia nelle prime ore di lunedì mattina e sono stati immediatamente scortati via dalle autorità senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti.
La Mayuree Naree, battente bandiera thailandese, è stata colpita da due proiettili mercoledì mentre attraversava le acque del Golfo, dopo essere partita da un porto degli Emirati Arabi Uniti.
Le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver colpito la nave thailandese, così come un'imbarcazione battente bandiera liberiana, nello Stretto sostenendo che avesse ignorato gli «avvertimenti».
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0852
Israele: «Iniziate operazioni terrestri mirate nel sud del Libano»
Le forze armate israeliane (Idf) hanno annunciato di aver iniziato «operazioni terrestri limitate e mirate» contro Hezbollah nel sud del Libano.
Queste «operazioni terrestri limitate e mirate» hanno come obiettivi «importanti roccaforti di Hezbollah» e puntano a «rafforzare gli avamposti difensivi» nel Libano meridionale, hanno affermato le Idf in un comunicato.
«Questa attività fa parte di più ampi sforzi difensivi per stabilire e rafforzare una posizione difensiva avanzata, che comprende lo smantellamento delle infrastrutture terroristiche e l'eliminazione dei terroristi che operano nell'area», aggiungono le forze armate israeliane, spiegando che il piano è di «creare un ulteriore livello di sicurezza per i residenti nel nord di Israele».
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08.41
Trump accusa l'Iran di disinformazione con l'uso dell'IA
Donald Trump accusa l'Iran di disinformazione basata sull'IA e sui media compiacenti, smentendo le notizie su danni subiti da velivoli e mezzi navali USA.
In un lungo post su Truth, il tycoon ha scritto che «l'Iran è noto da tempo come un maestro di manipolazione mediatica e pubbliche relazioni. Militarmente è debole e inefficace, ma è davvero abile nel 'nutrire› i media delle ‹Fake News› - sempre molto ricettivi - con informazioni false. Ora, l'IA è diventata un'altra arma di disinformazione».
Teheran, è l'accusa, ha fatto circolare immagini e video artefatti, con presunti attacchi a navi e aerei per amplificare le sue capacità.
L'Iran utilizza l'IA «con notevole efficacia, considerando che viene annientato giorno dopo giorno. Hanno mostrato fittizie ‹imbarcazioni kamikaze› che sparavano contro varie navi in mare: una scena che appare spettacolare, potente e minacciosa, ma che vede protagoniste imbarcazioni inesistenti. Si tratta esclusivamente di disinformazione volta a dimostrare quanto siano ‹dure› le loro forze armate, in realtà già sconfitte!», ha rincarato Trump.
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08.39
Trump: «Parliamo con l'Iran, ma loro non sono pronti per l'accordo»
Gli Stati Uniti sono in trattative con l'Iran, mentre la guerra entra nella sua terza settimana, ma Teheran non è ancora pronta per un accordo di chiusura delle ostilità.
«Sì, stiamo parlando con loro», ha replicato il presidente Donald Trump ai giornalisti sull'Air Force One, senza tuttavia specificare la natura dei colloqui, a una domanda sull'esistenza di iniziative diplomatiche in corso per porre fine al conflitto estesosi in tutto il Medio Oriente.
«Ma non credo che siano pronti. Ci stanno però arrivando piuttosto vicino», ha aggiunto Trump. Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha negato colloqui in corso con gli Usa.
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08.31
Emirati Arabi e Arabia Saudita respingono droni
I sistemi di difesa aerea degli Emirati Arabi Uniti stanno intercettando missili e droni iraniani: lo ha dichiarato il ministero della Difesa del Paese del Golfo.
«Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti stanno attualmente rispondendo alle minacce missilistiche e dei droni provenienti dall'Iran», ha scritto il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti su X. In precedenza, le autorità di Dubai avevano affermato che un «incidente legato a un drone» aveva provocato un incendio vicino all'aeroporto e che i voli erano stati temporaneamente sospesi.
Su X il Ministero della Difesa dell'Arabia saudita ha invece reso noto di aver intercettato un totale di 61 droni nella parte orientale del Paese nelle prime ore di stamattina
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08.23
Le compagnie petrolifere USA a Trump: «Probabilmente è una delle crisi peggiori»
Le compagnie petrolifere americane hanno recapitato un messaggio cupo ai funzionari dell'amministrazione Trump: è probabile che la crisi energetica legata alla guerra in Iran sia destinata a peggiorare.
In una serie di riunioni tenutesi mercoledì alla Casa Bianca e in recenti colloqui con i segretari all'Energia Chris Wright e agli Interni Doug Burgum, gli amministratori delegati di Exxon Mobil, Chevron e ConocoPhillips hanno avvertito - ha riferito il Wall Street Journal - che le interruzioni ai flussi energetici in uscita dallo Stretto di Hormuz avrebbero continuato a generare volatilità nei mercati energetici globali.
In risposta alle domande dei funzionari Usa, il numero uno di Exxon, Darren Woods, ha affermato che i prezzi del petrolio potrebbero superare gli attuali livelli elevati qualora gli speculatori dovessero, in modo inatteso, far lievitare i prezzi, e che i mercati potrebbero andare incontro a una carenza nell'offerta di prodotti raffinati.
Anche il Ceo di Chevron, Mike Wirth, e quello di ConocoPhillips, Ryan Lance, hanno espresso le proprie preoccupazioni in merito alla portata delle interruzioni dei flussi di greggio, ha precisato il Wsj in base a quanto riferito da fonti vicine al dossier.
I funzionari dell'amministrazione americana hanno comunicato ai vertici delle compagnie petrolifere l'intenzione di voler incrementare i flussi di greggio tra il Venezuela e gli Stati Uniti, come confermato da un funzionario della Casa Bianca.
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08.11
Trump: «Ho chiesto a circa sette Paesi di intervenire a Hormuz»
«Chiedo con insistenza di intervenire e proteggere il proprio territorio, perché è il loro territorio, è da lì che traggono la loro energia e dovrebbero aiutarci a proteggerlo». Lo ha detto sull'Air Force One il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, riferendosi alla coalizione per lo Stretto di Hormuz.
Trump ha definito la missione «un'impresa di modesta entità» perché le capacità missilistiche e dei droni iraniani sono state «decimate».
Il presidente ha affermato di aver contattato «circa sette Paesi», ma che era troppo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti, rifiutandosi inoltre di rivelare per quale posizione propendesse la Cina. «Abbiamo ricevuto alcune risposte positive, ma anche alcune persone che preferirebbero non essere coinvolte», ha aggiunto.
Trump ha anche commentato quella che sembra essere una mancanza di proteste contro il regime in Iran. Dopo i primi attacchi della guerra, aveva esortato gli iraniani a insorgere, definendola un'occasione irripetibile per il cambiamento.
Ma ieri sera ha dichiarato ai giornalisti che ciò non è accaduto, poiché le autorità avevano avvertito la popolazione: «Se protestate, verrete uccisi a colpi d'arma da fuoco». «I manifestanti non hanno armi... Penso che per loro sia molto difficile protestare. Lo capisco perfettamente», ha affermato Trump.
Trump ha dichiarato inoltre che Israele stava «collaborando con gli Stati Uniti» per mettere in sicurezza lo stretto di Hormuz. Lo mettono in risalto i media israeliani.
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08.00
Si apre il nostro live-ticker
Buongiorno e bentornati sul nostro live ticker, con il quale vi aggiorneremo regolarmente sulla guerra messa in atto da Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Buona lettura!