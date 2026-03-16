Ucciso il ministro dell'intelligence iraniano - Teheran: «Le conseguenze di questa guerra colpiranno tutto il mondo»

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Le Guardie Rivoluzionarie iraniane hanno emesso un avviso di evacuazione per gli impianti petrolchimici in Arabia Saudita, Qatar ed Emirati Arabi Uniti, secondo quanto riportato mercoledì dai media statali citati da Iran International.

L'avviso è giunto dopo che raid israeliani hanno colpito alcune parti degli impianti di gas di South Pars, in Iran.L'Iran «raderà al suolo» tutte le infrastrutture energetiche dei suoi nemici in risposta agli attacchi ai suoi impianti di petrolio e gas. Lo ha detto un portavoce del Quartier Generale Centrale Khatam al-Anbiya – il comando unificato delle forze armate iraniane – citato dall'agenzia Tasnim.

«Questo è un avvertimento fermo e chiaro ai criminali che hanno attaccato una parte delle infrastrutture energetiche e di carburante dell'Iran nel sud del Paese. Come conseguenza di questa azione, le infrastrutture per carburante, energia e gas collegate alla fonte dell'aggressione saranno bruciate e ridotte in cenere al più presto», ha dichiarato.

Intanto, l'agenzia Tass riporta che il comandante della Marina dei pasdaran Alireza Tangsiri ha annunciato che «con l'aggiornamento della lista degli obiettivi, gli impianti petroliferi legati agli Stati Uniti saranno equiparati alle basi militari americane e saranno oggetto di pesanti attacchi. Avvertiamo i cittadini e i lavoratori di tenersi lontani da questi impianti».