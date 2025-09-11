Ucciso in un attentato Charlie Kirk, influencer e attivista di destra, la voce Maga tra i giovani

Charlie Kirk. il controverso fondatore di «Turning Point Usa», molto vicino al presidente, è stato colpito a morte da un killer che ha sparato da quasi 200 metri mentre parlava all’università dello Utah. Il direttore dell’Fbi ha annunciato l’arresto di un sospettato che però è stato subito rilasciato. Trump su Truth lo celebra: «Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il cuore della gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di lui». Aveva milioni di follower sui social ed era stato fondamentale nell'elezione del tycoon. Ci sono polemiche sulla sicurezza, mentre la caccia al killer prosegue.

Charlie Kirk poco prima di essere ucciso. KEYSTONE

Hai fretta? blue News riassume per te Charlie Kirk, potente attivista di destra e alleato fedelissimo di Donald Trump è stato ucciso mentre teneva un discorso alla Utah Valley University (UVU).

Era il primo di un tour con 15 eventi nelle università statunitensi. Quando è stato colpito stava rispondendo a una domanda sugli stragisti trasngender.

Il presidente gli ha reso omaggio sui social: «Il leggendario Kirk è morto. Un momento buio per l'America», Accusa la retorica della «sinistra radicale» che «per anni ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazi e ai peggiori criminali e assassini di massa del mondo».

È caccia al killer, anche se c'è molta confusione sullo stato delle indagini. Il direttore dell'FBI, così come diversi esponenti politici, avevano annunciato in un primo tempo il fermo del presunto attentatore. Kash Patel ha poi ritrattato la dichiarazione affermando che la persona fermata era estranea ai fatti.

Non faceva parte dell'amministrazione Trump, ma era molto influente. Aveva co-fondato «Turning Point Usa» nel 2012, la più importante organizzazione giovanile conservatrice del paese che ha molto aiutato Trump a essere rieletto. Era diventato milionario.

Polemiche sulla sicurezza, ma il Campus ribatte: «Aveva una scorta privata». La UVU conta circa 40.000 studenti. Mostra di più

Il 31enne Charlie Kirk, potente attivista di destra alleato fedelissimo di Donald Trump e rock star del movimento Maga, soprattutto tra i giovani, è morto dopo essere stato colpito al collo con un singolo colpo d'arma da fuoco mentre parlava con gli studenti del campo della Utah Valley University (Uvu).

I video pubblicati online, girati con i cellulari, mostrano persone che scappano dall'evento dopo che si era sentito uno sparo. In un filmato si vede la testa di Kirk che si muove di scatto mentre il sangue gli cola dal collo.

Stava tenendo un discorso seduto sotto una tenda con lo slogan «The American Comeback» stampato sopra.

Charlie Kirk alcuni secondi prima di essere colpito a morte. KEYSTONE

Colpito mentre rispondeva sugli stragisti transgender

L'ex parlamentare dello Utah Jason Chaffetz, che era sul posto, ha spiegato a Fox News che Charlie Kirk stava rispondendo alle domande del pubblico quando è stato colpito.

«La prima domanda riguardava la religione. Ha parlato per circa 15-20 minuti. La seconda domanda, curiosamente, riguardava gli autori transgender di stragi, che causano vittime multiple, e durante la sua risposta è partito lo sparo», ha raccontato il politico, visibilmente scosso.

«In quel momento stavo guardando Charlie, non posso dire di aver visto il sangue, di averlo visto mentre veniva colpito, ma non appena è partito lo sparo, è caduto all'indietro», ha aggiunto. «Molte persone hanno iniziato a urlare e tutti hanno cominciato a correre», ha continuato.

In effetti come mostra un botta e risposta mostrato dalla CNN l'attivista è stato colpito mortalmente al collo mentre rispondeva ad una domanda del pubblico sulle sparatorie di massa.

«Sapete quanti americani transgender sono stati autori di stragi negli ultimi 10 anni?», gli è stato chiesto. «Troppi», ha risposto Kirk. Lo stesso membro del pubblico ha continuato dicendo che il numero è cinque e ha chiesto a Kirk se sapesse quanti stragisti ci sono stati in America negli ultimi 10 anni. «Contando o non la violenza delle gang?», ha replicato Kirk, prima di venire colpito.

Panico tra i giovani subito dopo l'attentato. KEYSTONE

Campus in lockdown, la moglie e i figli erano con lui

La portavoce dell'università ha riferito che l'attivista è stato colpito circa 20 minuti dopo aver iniziato a parlare nel campus, da una persona che ha sparato dal Losee Center, un edificio a circa 200 metri di distanza.

Il campus è stato posto in lockdown ed è rimasto chiuso per tutto il resto del giorno.

La moglie e i due figli del giovane attivista di destra erano con lui nel campus universitario nello Utah quando ha subito l'attentato mortale, stando a quanto riferito da un senatore.

«Pregate per Kirk, sua moglie Erika, i loro due figli e tutti coloro che erano presenti alla Utah Valley University», ha scritto su X il senatore dell'Oklahoma Markwayne Mullin, citato anche dalla Bbc.

Era il primo di 15 eventi pubblici

L'apparizione di Charlie Kirk al campus della Utah Valley University era la prima di un «American Comeback Tour» di 15 eventi programmati nelle università di tutto il paese.

Spesso sfruttava questi eventi, che solitamente richiamavano grandi folle di studenti, per invitare i partecipanti a dibattere con lui dal vivo. Prima di essere colpito, Kirk era seduto a quello che lui chiama tavolo «Prove Me Wrong» per rispondere alle domande del pubblico.

«Siamo tornati. La Utah Valley University è carica e pronta per la prima tappa del suo ‹American Comeback Tour›», aveva scritto prima dell'evento su X, dove aveva 5,3 milioni di follower.

Molta confusione sulle indagini: killer arrestato o no?

Resta la confusione sullo stato delle indagini dell'attentato: «Il soggetto in custodia è stato rilasciato dopo un interrogatorio da parte delle forze dell'ordine. Le nostre indagini proseguono e continueremo a diffondere informazioni nell'interesse della trasparenza», ha scritto il capo dell'Fbi Kash Patel su X, dopo che l'FBI aveva annunciato l'arresto del presunto responsabile. durante una conferenza stampa.

Patel aveva già scritto su X: «Il soggetto della terribile sparatoria di oggi, in cui è morto Charlie Kirk, è ora in custodia cautelare. Grazie alle autorità locali e statali dello Utah per la collaborazione con l'Fbi», poi ha smentito la notizia.

Pure il governatore dello Utah, Spencer Cox, ha dichiarato in una conferenza stampa che «abbiamo una persona sospetta in custodia, che stiamo interrogando in questo momento».

Cox ha così contraddetto Beau Mason, il commissario del Dipartimento di Pubblica Sicurezza dello Utah, che pochi minuti prima aveva dichiarato che «il sospettato è a piede libero». Cox ha anche affermato che la prima persona ad essere fermata sul posto, George Zinn, non è stata ritenuta l'assassino, ma è stata accusata di ostacolo alla giustizia.

In precedenza pure la portavoce dell'università Ellen Treanor aveva affermato che un sospetto era in custodia, prima di ritrattare la sua dichiarazione.

È caccia al killer

È quindi caccia al killer alla Utah Valley University (Uvu).

Le ricerche del sospettato, secondo i media Usa, sono ancora in corso e la polizia non ha ancora dichiarato la scena sicura per il pubblico.

L'ateneo ha chiesto a coloro che sono ancora nel campus di «restare al sicuro finché gli agenti non potranno scortarli fuori». La polizia della Uvu ha dichiarato che sta procedendo «da un edificio all'altro» per effettuare l'evacuazione.

Trump: «Il leggendario Kirk è morto. Un momento buio per l'America»

«Il grande, e persino leggendario, Charlie Kirk è morto. Nessuno ha capito o posseduto il cuore della gioventù negli Stati Uniti d'America meglio di Charlie. Era amato e ammirato da tutti, soprattutto da me, e ora non è più tra noi. Le condoglianze mie e di Melania vanno alla sua splendida moglie Erika e alla sua famiglia. Charlie, ti amiamo!», gli ha reso omaggio Trump su Truth. Prima della notizia della sua morte, aveva invitati tutti a pregare per lui.

«Questo è un momento buio per l'America»: afferma il tycoon un un video su Truth, in cui rende omaggio all'attivista Charlie Kirk ucciso in quello che ha definito «un atto odioso».

«E' tempo che tutti gli americani e i media si confrontino col fatto che violenza e omicidi sono una tragica conseguenza del demonizzare coloro con cui non si è d'accordo, giorno dopo giorno, anno dopo anno», afferma definendo Kirk «il meglio d'America».

Trump accusa la retorica della «sinistra radicale»

Trump accusa la retorica della «sinistra radicale» che «per anni ha paragonato meravigliosi americani come Charlie ai nazi e ai peggiori criminali e assassini di massa del mondo».

«Questo genere di retorica è direttamente responsabile per il terrorismo che stiamo vedendo nel nostro Paese ora e deve cessare ora», afferma, assicurando che la sua amministrazione combatterà in tutti i modi la violenza politica.

Il vicepresidente JD Vance ha postato una fotografia che lo ritrae con il giovane attivista e Donald Trump jr, il figlio del presidente. Con quest'ultimo Kirk era andato in Groenlandia per sostenere l'intenzione del commander in chief di acquisire il territorio artico.

Non faceva parte dell'amministrazione Trump, ma era molto influente

Residente con la famiglia in Arizona, Kirk si era affermato negli ultimi anni come una delle giovani figure di destra più influenti del Paese, diventando uno stretto alleato del presidente e un assiduo frequentatore della Casa Bianca.

Alla cerimonia di insediamento del tycoon era tra gli ospiti d'onore nella Rotunda del Capitol. Aveva pubblicamente promosso cause conservatrici, nonché disinformazione sul Covid, la teoria critica della razza e il negazionismo sul cambiamento climatico.

Kirk aveva co-fondato «Turning Point Usa» nel 2012, quando aveva 18 anni, e da allora era diventato una presenza fissa nei campus universitari, dove organizzava comizi come quello nello Utah, che spesso attirano grandi folle.

Sebbene non facesse parte dell'amministrazione, la sua influenza alla Casa Bianca era altissima. Dopo le elezioni di novembre aveva contribuito anche a valutare i potenziali candidati, testandone la lealtà a Trump.

Turning Point USA dal fatturato stellare

La sua forza era Turning Point Usa, la più importante organizzazione giovanile conservatrice del paese, con un fatturato stellare. Ha sedi in oltre 850 college che registrano gli studenti per votare, invitano relatori conservatori nei campus e organizzano una rete nazionale di leader del governo studentesco di destra.

La sua voce si era imposta anche grazie al suo popolare podcast e alla sua onnipresenza sui social media. Grazie al podcast, alle sue numerose apparizioni come oratore e ai libri che ha scritto, come il bestseller del 2020 «The Maga Doctrine», Kirk era diventato milionario.

Polemiche sulla sicurezza, il Campus: «Aveva una scorta privata»

Jeff Long, il capo della polizia dell'Università dello Utah, ha detto che l'attivista di destra Charlie Kirk ucciso nel campus aveva un servizio di sicurezza privato.

«Questo – ha spiegato – è un campus con 40.000 studenti. All'evento c'erano tremila persone, noi eravamo addestrati anche per questa situazione».

Sui media Usa rimbalzano polemiche sul servizio di sicurezza all'evento, considerato «inadeguato».

È l'ennesimo atto di una violenza politica esplosa con l'irruzione di Trump in politica e culminata in una serie di attentati recenti che hanno coinvolto esponenti democratici e repubblicani, da Mike Pompeo al marito dell'ex speaker Nancy Pelosi, dal governatore della Pennsylvania Josh Shapiro allo stesso tycoon, sopravvissuto alle pallottole durante un comizio nello stesso stato.