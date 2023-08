Bambini davanti a un palazzo distrutto in Ucraina Keystone

Un totale di 1107 bambini sono stati dichiarati dispersi in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa: lo ha reso noto su Facebook l'ufficio del Commissario per i diritti umani del Parlamento ucraino, Dmytro Lubinets, come riporta Ukrinform.

«Secondo il portale statale 'Bambini della guerra', ad oggi 1107 bambini sono considerati dispersi in Ucraina, mentre 15'900 bambini sono stati ritrovati», si legge in un comunicato dell'ufficio di Lubinets.

SDA