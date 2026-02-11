  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Almeno 3 bambini e un adulto uccisi in un raid russo nel Kharkiv

SDA

11.2.2026 - 07:54

Il 2025 è stato l'anno di conflitto più cruento dal 2022. (Foto d'archivio)
Il 2025 è stato l'anno di conflitto più cruento dal 2022. (Foto d'archivio)
Keystone

Un attacco aereo russo nella regione ucraina orientale di Kharkiv ha ucciso tre bambini e un adulto, ha annunciato il capo dell'amministrazione militare locale Oleg Synegubov.

Keystone-SDA

11.02.2026, 07:54

11.02.2026, 08:24

«Due bambini di un anno e una bambina di due sono morti» nel raid che ha colpito un'abitazione nella città di Bogodukhiv vicino al confine russo, ha specificato Synegubov.

Anche un uomo di 34 anni che era con i bambini è rimasto ucciso, ha aggiunto la fonte senza specificare se fosse il loro padre.

Lunedì una donna e un bambino di 10 anni sono stati uccisi in un attacco aereo sulla stessa città. Mosca conduce raid aerei quotidiani sull'Ucraina, uccidendo regolarmente civili.

Secondo un rapporto della Missione di monitoraggio dei diritti umani delle Nazioni Unite in Ucraina (Hrmmu) pubblicato all'inizio di gennaio, quasi 15'000 civili ucraini sono stati uccisi e 40'600 feriti dall'inizio dell'invasione russa il 24 febbraio 2022. Il rapporto afferma che il 2025 è stato l'anno più mortale dopo il 2022, con oltre 2'500 civili uccisi.

