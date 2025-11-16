  1. Clienti privati
Guerra in Ucraina Attivate le sirene antiaeree a Kiev, cittadini nei bunker

SDA

16.11.2025 - 08:10

Anche stanotte gli abitanti di Kiev hanno dovuto rifugiarsi nei bunker a causa di attacchi russi sulla città.
Keystone

Sono state attivate stanotte le sirene antiaeree a Kiev. Lo ha comunicato in un post sul suo canale Telegram, il portale del consiglio comunale della capitale ucraina.

Keystone-SDA

16.11.2025, 08:10

16.11.2025, 08:34

Intanto, droni ucraini hanno attaccato edifici residenziali in diversi quartieri della città russa di Volgograd, nella regione del Volga e tre persone sono rimaste ferite, stando al governatore della regione di Volgograd, Andrey Bocharov, citato dall'agenzia Tass.

Sabato sera, in seguito allo scandalo di corruzione che interessa il suo governo, il presidente Volodymyr Zelensky ha annunciato che l'Ucraina sta avviando un completo riassetto delle sue principali aziende energetiche statali, che prevede revisioni gestionali e audit finanziari approfonditi.

Come detto, l'annuncio arriva nel mezzo del più grande scandalo di corruzione del mandato di Zelensky, che ha coinvolto alti funzionari arricchitisi con tangenti da parte di appaltatori di aziende energetiche statali.

