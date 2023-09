In totale l'allerta antiaerea a Kiev è durata più di due ore durante la notte. (Foto simbolica) Keystone

È di almeno sette feriti, tra cui una bambina di 9 anni, il bilancio dell'attacco missilistico lanciato stamattina su Kiev dalla Russia. Lo rende noto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko.

Le forze di difesa aerea ucraine hanno intercettato stamattina 20 obiettivi nemici sopra Kiev e i suoi sobborghi, rende noto il capo dell'amministrazione militare cittadina Serhii Popko citato dall'agenzia Ukrinform.

Secondo le prime informazioni, il nemico ha lanciato missili da crociera Kh-101/555/55. «Detriti missilistici sono caduti in diversi quartieri della capitale. In quello di Shevchenkivskyi si è verificato un danno a un tubo del gas. Nel quartiere Darnytskyi locali non residenziali e auto parcheggiate sono state danneggiate dai detriti, con lo scoppio di un incendio.

In totale l'allerta antiaerea a Kiev è durata più di due ore. «La capitale ha già raggiunto la soglia delle 1.000 ore di allerta dall'inizio dell'invasione su vasta scala», ha ricordato Popko invitando i cittadini a «non ignorare gli avvisi di raid aerei».

Altre 10 persone sono rimaste ferite nella città centrale ucraina di Cherkasy, colpita anch'essa stamattina da bombardamenti delle forze di Mosca. Lo ha reso noto il ministero dell'Interno, come riportano i media nazionali.

SDA